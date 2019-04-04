Başkan Bulut: Teşviklerden Yararlanın

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısı, Türk iş dünyasının çatı kuruluşu Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin öncülüğünde başlatılan 2019 İstihdam Seferberliği, iş insanlarına 8 farklı konuda önemli teşvikler sağlıyor. KOTO olarak 2019 İstihdam Seferberliği’ne desteklerinin sürdüğünü ve süreceğini ifade ederek açıklamalarda bulunan Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut, teşviklerle ilgili kapsamlı bilgilendirmede bulunarak, Kocaeli iş dünyasına, “Teşviklerden yararlanın” çağrısında bulundu.

8 FARKLI TEŞVİK PAKETİ

Yeni İstihdama Ücret Desteği, Yeni İstihdamın SGK Primine, Vergisine Destek, Kısa Çalışma Ödeneği, asgari Ücret Desteği, Düzenli Ödemeye Devamlı Destek, Kalkınmaya İlave Destek, Önce İşbaşı Eğitim Sonra İstihdam Desteği, İhtiyacınıza Uygun, Nitelikli İşgücü Eğitimine Tam Destek teşvik paketlerinin, Kocaeli iş dünyasının ticaretlerinde elini güçlendireceğini vurgulayan Başkan Bulut, “1 Şubat 2019- 30 Nisan 2019 tarihleri arasında İŞKUR üzerinden istihdam edilen her bir çalışanın ilk 3 aylık, 2.021 TL asgari ücreti, SGK prim ve vergileri devlet tarafından ödeniyor. Böylelikle işverene hiçbir maliyet yükü binmiyor. İstihdamın devam etmesi halinde ise devamındaki 9-15 ay boyunca da vergi ve SGK primleri devlet tarafından ödeniyor. İşveren yalnızca asgari ücret tutarında maliyet ödüyor.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ

Her ilave istihdamın 12-18 ay süreyle SGK primlerini ve vergiyi devlet karşılıyor. 31 Aralık 2020’ye kadar geçerli olacak teşvik paketi kapsamında, imalat ve bilişim sektörlerinde aylık kişi başına destek miktarı 2.712 TL’yi buluyor. Kısa Çalışma Ödeneği ise; ekonomik sebeplerle işyerlerinde çalışma sürelerini geçici olarak azaltmak durumunda kalan işverenlere, 3 ay boyunca azaltılan süreye ilişkin çalışanların ücretinin devlet tarafından ödenmesini sağlıyor. 3 ay boyunca ücretleri İşsizlik Sigortası Fonu’ndan ödeniyor. Başvurular İŞKUR’a yapılıyor. Çalışan sayısı 500’ün altında olan işletmelere 12 ay boyunca kişi başına 150, 500 ve üzeri olan işletmelere de 12 ay boyunca kişi başına 101 TL destek sağlanıyor.

SGK PRİMLERİNİ DÜZENLİ ÖDEYENLERE DESTEK

Düzenli Ödemeye Devamlı Destek paketinde ise; SGK primlerinin işveren hissesinin 5 puanlık kısmı devlet tarafından karşılanıyor. Kalkınmada öncelikli 51 ilde ve 2 ilçede sigortalının SGK primlerine 5 puanlık indirime ilave olarak, 6 puan ve kişi başına aylık 281- 1.113 TL arasında destek veriliyor. İşbaşı Eğitim Programları’nda katılımcılara 3 ay süreyle aylık 2.021 TL, ödeniyor. İmalat sanayi ve bilişim sektörlerinde bu destek 6 ay boyunca, stratejik alanlarda ise 9 ay uygulanıyor. Katılımcıların Genel Sağlık Sigortası ile iş kazası ve meslek hastalıkları primleri devlet tarafından karşılanıyor. Önce İşbaşı Eğitim, Sonra İstihdam Desteği ile katılımcılara aylık 2.021 TL, öğrenciler için 1.516 TL, işsizlik ödeneği alanlara 1.010 TL devlet tarafından ödeniyor. İhtiyacınıza Uygun, Nitelikli İşgücü Eğitimine Tam Destek paketinde; 8 ay boyunca pratik ve teorik eğitim alanlara toplamda destek maliyeti 16.168 TL’yiş buluyor. İşverene maliyeti yine sıfır.

öTEŞVİKLERDEN FAYDALANIN

Tüm iş insanlarımıza paketleri detaylıca incelemelerini ve böylesi bir dönemden hep birlikte ve tam bir seferberlik ruhuyla çıkabilmek için bu teşvikleri kullanmalarını öneriyorum. Detaylı bilgi için, Seferberlik için özel olarak açılmış olan ve teşviklerin videolarla anlatıldığı http://istihdamseferberligi.tobb.org.tr/ bağlantılı internet sitesini incelemelerini, İŞKUR Kocaeli Müdürlüğü’ne başvurmalarını öneriyorum” dedi.