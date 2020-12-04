Başkan Bulut’tan Müjde: 7256 Sayılı Kanunla Aidat Gecikme Zamları Silinebilecek

Kocaeli Ticaret Odası Meclis ve Komite Üyeleri, koronavirüs önlemleri kapsamında online olarak düzenlenen ‘7256 sayılı Yapılandırma Kanunu Bilgilendirme Toplantısı’nda bir araya geldi. Toplantıda müjde veren Başkan Bulut, “Odamız aidat asılları ödendiği takdirde bunlara ait gecikme zamları silinecek ve aidatların 6 taksit imkanı ile ödenmesi mümkün hale gelecek” dedi

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’nın "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7256 Sayılı Kanun Genel Tebliği" 27 Kasım 2020 tarih ve 31317 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kocaeli Ticaret Odası, kanunun tüm detaylarıyla ele alındığı, bilgilendirme toplantısı düzenledi.

KAPSAMLI BİLGİLENDİRME

Vergi Dairesi Başkanlığı Tahsilat Birimi Müdürü Gülşen Erdoğan, Kocaeli İzmit Sosyal Güvenlik Merkezi Müdürü Mehmet Sarı, Sosyal Güvenlik Kurumu Uzmanları Veli Örengül ve Gökhan Özecik’in konuşmacı olarak katıldığı toplantıda 7256 sayılı kanunla birlikte Gelir İdaresi ve SGK’nın uygulamalarında yapılan düzenlemeler hakkında bilgi verdi.

BAŞKAN BULUT: GECİKME ZAMLARI SİLİNEBİLECEK

Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren KOTO Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Bulut, “7256 sayılı Yapılandırma Kanunu’na istinaden Odamız aidat asılları ödendiği takdirde bunlara ait gecikme zamları silinecek ve aidatların 6 taksit imkanı ile ödenmesi mümkün hale gelecektir. Bu uygulamadan yararlanmak isteyen üyelerimiz 31 Ocak 2021 tarihine kadar başvuru yapabileceklerdir. Ancak bu uygulamayla ilgili TOBB’un teknik düzenlemeleri devam etmektedir. Tamamlandığı an üyelerimize duyuracağız ve aidat ödemeleri ile ilgili ödemeler Şubat itibari ile başlayacaktır. Diğer yandan; “Yapılandırma Kapsamında Giren Borçlar” başlığı altında ifade edilen kamu alacaklarının borçlularının da 31/12/2020 tarihine kadar ilgili idareye (vergi dairesi/SGK) başvurmaları gerekmektedir. Bu uygulamalardan yararlanmak için biran önce başvurularımızı yapalım ve bu fırsatı kaçırmayalım. Bu olağanüstü salgın döneminde ve bu belirsiz ortamda önümüzü görebilmemiz için ayakta kalmalıyız” dedi.

KONU BAŞLIKLARI

Söz konusu toplantıda; Kapsam, Avantajlar, Ödemeye İlişkin Bilgiler, Belediyelere İlişkin Düzenlemeler, İl Özel İdareleri ve Spor Kulüplerine Özel Düzenlemeler, Fark İşçilik Borçları, Borcu Yoktur Yazıları, Hacizlerin Kaldırılması, BAĞ-KUR Sigortalarının Hizmetlerinin Durdurulması ve İhya, Genel Sağlık Sigortasına Özel Düzenlemeler, Rücu ve Yersiz Ödemeler, Yapılandırmanın Bozulması, Genel Uygulamaları, Başvuru Süreci ve şekilleri başlıklarına değinildi.