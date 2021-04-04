Başkan Büyük Akın, “Ustam Projesi Türkiye’ye modeldir”

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyük akın, Dünya Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Güldağ, Genel Koordinatör ve Yazar Vahap Munyar ile Yayın Kurulu Başkanı Şeref Oğuz ile birlikte İMES OSB’de ki üretim üslerini ziyaret etti. Türkiye ekonomisi içerisinde üretim, ihracat ve istihdam açısından önemli bir yere sahip İMES OSB’de faaliyet gösteren sanayi kuruluşlarında ki üretim heyecanına konuklarıyla bir kez daha tanık olan Başkan Büyükakın, “İhracat odaklı üretim başta olmak üzere küresel salgının ilk şokunun ardından ülkemiz çok hızlı bir toparlanma süreci yaşadı. Mart ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 42,2'lik artışla 18 milyar 985 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi. Bu başarıda imzası olan yatırımcısından girişimcisine, işçisinden mühendisine kadar emeği olan herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

FİRMALARI TEK TEK ZİYARET ETTİLER

İlk olarak beyaz eşya, otomotiv, endüstriyel motor, havacılık ve savunma sanayisi sektörlerine metal işleme ve metal enjeksiyon ile parça imalatı yapan Akım Metal’e giden Başkan Büyükakın ve beraberinde ki heyet daha sonra yerli solunum cihazlarının kartlarının üretimi, savunma sanayi ile otomotiv, medikal ve beyaz eşya olmak üzere birçok sektörde yıllık bir milyon baskılı devre kartı üretimi ile dışa bağımlılığın önüne geçen ARTE Elektronik’i ziyaret etti. İhracat rakamları ile ekonomiye katkı sağlayan firmaları tebrik eden Başkan Büyükakın, daha sonra 3.500’ün üzerinde ürün çeşitliliği ile savunma sanayi, otomotiv, beyaz eşya, ağır makine gibi pek çok sektöre iş parçası ve ekipmanları bağlama alanında faaliyet gösteren ve başta Avrupa ülkeleri olmak üzere 24 ülkeye ihracat yapan Er-El firmasına da konuk oldu.

İMES OSB’DE YÜZDE YİRMİ İSTİHDAM ARTTI

İMES OSB Başkanı Ahmet Tokkan ve şirket yöneticilerinin de yer aldığı ziyaretlerde, gerçekleştirilen üretimin tüm safhaları ile yurt dışı satışla birlikte ithalatın önüne geçici adımların önemine vurgu yapıldı. Yakalanan ihracat rakamlarının yanı sıra ‘Türkiye’nin gizli kahramanları’ yüksek katma değerli üretim yaparak sadece İMES OSB, salgın sürecinde dahi yüzde yirmi istihdam arttırarak çok önemli bir başarıya da imza atmaları dikkatlerden kaçmadı. Yeni nesil OSB mantığında nitelikli üretim için büyük emek veren sanayicileri tebrik eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Doç. Dr Tahir Büyükakın, “İşçimizin, yatırımcımızın, girişimcimizin, mühendisimizin ve üretimde emeği olan tüm kardeşlerime çok teşekkür ediyorum” ifadelerini sarf etti. Dünya Gazetesi’nden konuklarıyla torna tezgahına geçen, CNC tezgahları hakkında bilgi alan, çalışanlarla sohbet eden Başkan Büyükakın, konukları Hakan Güldağ, Şeref Oğuz ve Vahap Munyar ile Kocaeli’nin üretimde ki hassas önemiyle birlikte ortaya çıkan nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesi üzerine de değerlendirmelerde bulundu.

“GENÇLERİMİZ İŞ VE MESLEK SAHİBİ OLACAK”

Üniversiteler, Ticaret Odaları, Sanayi Odası, Organize Sanayi Bölgeleri, İŞKUR, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Kalkınma Ajansı gibi çok önemli kurumların ortak bir çatı altında bulunduğu, eğitim, iş ve istihdamın tüm etkin unsurlarının Ustam Kocaeli’de gençlerimiz için bir araya geldiğini vurgulayan Başkan Büyükakın, “Sanayicimizin, KOBİ’lerimiz ile üretim gerçekleştiren tüm kurumlarımızın istediği nitelikli çalışan taleplerine dönük çok önemli bir adımı hayata geçirdik. Ustam projesi ile gençlerimize uygulama ağırlıklı olmakla birlikte sektörde deneyimli, alanında uzman eğitimciler ve ustalar tarafından eğitimler verilecek. Böylelikle gençlerimiz işi, işin içinde öğrenecek. İş ve meslek sahibi olacak. Ustam Projesi Türkiye’ye örnek bir modeldir.” şeklinde konuştu.

“NİTELİKLİ İSTİHDAMIN YENİ ADRESİ”

Kendilerini ağırlayan, yatırıma ve üretime dönük ortaya konan önemli çalışmaları yerinde görme fırsatını sağlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr Tahir Büyükakın’a teşekkür eden Dünya Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Güldağ, Genel Koordinatör ve Yazar Vahap Munyar ile Yayın Kurulu Başkanı Şeref Oğuz, ‘Ustam Projesi’ ile yakından ilgilendi. OSB’lerde üretim gerçekleştiren firmaların yakından ilgilendiği ve sanayinin can damarı olarak ifade edilen Ustam projesi için, nitelikli istihdamın yeni adresi olacağı da dile getirildi. Ziyaretler yapılan görüş alışverişinin ardından sona erdi.





































