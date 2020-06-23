Başkan Büyükakın, ‘’1 haftada 38 vatandaşımızı boğulmaktan kurtardık’’

15 Haziran’da başlayan yaz sezonuyla Kocaeli sahillerinde boğulma riskiyle karşılaşan vatandaşlara dönük alınan önlemlerde kendisini göstermeye başladı. Özellikle Kandıra bölgesinde başta olmak üzere Cebeci, Kumcağız, Bağırganlı ve Karamürsel sahillerinde denize giren vatandaşların daha dikkatli olunması istendi. 15 Haziran’da açılan deniz sezonuyla birlikte özellikle Kandıra bölgesinde tatil yapacak vatandaşların dikkatli olmasını isteyen Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, “Kocaeli Sahilleri Su Kazaları Engelleme Merkezi birimimiz (KOSKEM) liderliğindeki personellerimiz ve gönüllülerimiz sayesinde ilk bir haftada 38 vatandaşımızı boğulmaktan kurtardık” dedi.

101 PERSONELLE 11 MERKEZDE CANKURTARANLIK HİZMETİ

15-21 Haziran tarihleri arasında 101 personelle 11 merkezde Cankurtaranlık hizmeti veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı AFKOM Şube Müdürlüğü, mavi bayraklı sahiller başta olmak üzere görev alanları belirlenen plajlarda her yıl binlerce insan boğulmaktan son anda kurtarıyor. İlk hafta olmasına rağmen Cebeci’de 20, Kumcağız’da 7, Bağırganlı’da 2 ve Karamürsel’de 9 olmak üzere toplam 38 vatandaşın boğulma tehlikesinden kurtarılmasının yanı sıra KOSKEM görev bölgelerinde 17 vatandaşa da ambulans birimlerince sağlık hizmetleri verildi. Kocaeli’de halkın güvenli bir şekilde denize girebilmeleri için 2005 yılında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan su kazalarını engelleme hizmeti bugün itibariyle haftanın yedi günü Kandıra Cebeci, Kumcağız, Miço (Kadınlar Plajı), Kerpe, Sarısu Seyrek, Bağırganlı, Karamürsel-Altınkemer sahilinde, Darıca Sahili, Bayramoğlu Halk Plajı ve Kadınlar Plajında çalışmalarına devam ediyor.

“KURTARMA FİLOMUZU DAHA GÜÇLÜ HALE GETİRDİK”

15 Haziran 2020 tarihinde başlayıp, 15 Eylül 2020 tarihinde bitirilmesi planlanan Karadeniz ve Marmara sahillerimizdeki cankurtaranlık hizmeti, 11 bölgede haftanın 7 günü saat 10.00 ile 18.00 arasında veriliyor. Cankurtaranlık hizmeti Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesinden ve sivil toplum kuruluşlarından oluşan yaklaşık 115 kişilik ekip ile görev yapıyor. Sezon öncesi cankurtaranlık çalışmalarında dünya standartları, Mavi Bayrak kriterleri ve TSSF’nin standartlarına uygun olarak Kocaeli sahillerinde görev alan tüm görevlilere profesyonel eğitmenler tarafından havuz eğitimi verilerek cankurtaranlık belgesi alındığını söyleyen Başkan Büyükakın, “Vatandaşlarımızı tehlikelere karşı uyarmak için görev yapılan sahillerde ses sistemi de kurduk. Yaz sezonu boyunca cankurtaranlık hizmetlerinde kullanılacak tüm ekipmanlarımızı da aldık. Türkiye’de ilk ve tek olan Kocaeli Büyükşehir Belediyemiz tarafından cankurtaranlık hizmeti için 4 adet SAR RESCUE kurtarma jet modeli, 2020 yılında satın alınan 1 adet jetski ile birlikte 13 adet jetski, 6 adet Zodyak botla kurtarma filomuzu daha güçlü hale getirdik” ifadelerini sarf etti.

“2018 VE 2019 YILLARINDA BOĞULMA VAKASI YAŞANMADI”

Su Kazaları Engelleme Hizmetleri ile ilgili istatistikî veriler incelendiğinde, yıllar geçtikçe boğulma vakalarında azalma, kurtarılan insan sayısında artış gözlemlendiğine de dikkat çeken Başkan Büyükakın, “Geçmiş yıllarda çift hanelerde olan boğulan kişi sayısı, Büyükşehir Belediyemiz tarafından verilen cankurtaranlık hizmeti sonucunda, tek hanelere düştü. 2019 yılı yaz sezonunda kurtarma sayımız 1573 kişidir. 2005 yılından bugüne kadar toplam kurtarma sayımız 10820 ’ye ulaşmıştır. 2019 yılı yaz sezonu boyunca bölge halkımıza ambulans sağlık hizmetleri sunulmuş olup bu yıl hizmet sayımız 529’e ulaşmıştır. Görev yaptığımız sahillerde 2018 ve 2019 yıllarında boğulma vakası da yaşanmadı. O bölgelerde fedakârca çalışan ve vatandaşlarımızın yaşama tutunmasını sağlayan tüm yüreklere bir kez daha teşekkür ediyorum. Ancak alınan bu önlemlere rağmen arzu etmediğimiz durumlarda yaşanabilir. Bunun için tüm vatandaşlarımızdan görevlilerin uyarılarına dikkat etmelerini istiyoruz” diyerek açıklamalarını tamamladı.