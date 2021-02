Başkan Büyükakın, ‘’2021 yılı için 120 ton mamamız hazır’’

Kar yağışı ve soğuk havalar nedeniyle 2020 yılında sokak hayvanları için 80 ton mama dağıtan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 2021 yılı içinde tüm hazırlıklarını yaptı. Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr Tahir Büyükakın, 2021 yılı için sokak canlarına dönük alınacak önlem kapsamında bu yıl için 120 ton kuru mama alımı gerçekleştirdiklerini söyledi. “Sokak hayvanlarının aç kalmaması için ekiplerimizle büyük bir gayret gösteriyoruz” diyen Başkan Büyükakın, “Beslenme projeleri geliştirip, Sivil Toplum Kuruluşları ile ortak faaliyetlerde bulunup sokak canlarımıza her türlü desteği vermeye çalışıyoruz” açıklamasını yaptı.

“120 TON MAMA SATIN ALMASI YAPTIK”

“Sokak Hayvanları konusunda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak İlçe Belediyelerin yaptığı Rehabilitasyon Merkezlerini destekliyoruz” vurgusu yapan Başkan Büyükakın, “Bu merkezlerin hayata geçmesiyle birlikte sokak hayvanlarına ivedilikle müdahale edilmesi de sağlanmış olacak. İki bin beş yüzü geçen sokak hayvanımızın yeni yuvalarına kavuşmasına vesile olduk. 2021 yılında da 120 ton mama satın alması yaptık. Şehir merkezlerinde uzak bölgeler başta olmak üzere STK’larımızla birlikte ortak hareket ederek tıpkı bizler gibi yeryüzünün sakinlerine sahip çıkıyoruz. Sadece bu hafta 25 noktada sekiz yüz kilogram mama dağıttık” dedi.

“TEMEL HAKLARI OLDUĞUNU UNUTMAYALIM”

“Sokak hayvanlarının yaşama, korunma, barınma gibi temel hakları olduğunu unutmayalım” hatırlatması da yapan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr Tahir Büyükakın, “Bizim milletimiz sokak hayvanlarına her daim sevgi ve şefkatle bakmış, onlarla yakından ilgilenmiştir. Büyükşehir Belediyesi olarak bizlerle bu dünyayı paylaşan her canlıya karşı elimizden gelen her desteği veriyoruz. Özellikle kış şartlarında hayvanlara karşı daha duyarlı oluyoruz. Hemşerilerimizle birlikte vicdanî ve insanî sorumluluğumuzu yerine getirmek için daha çok çalışmaya devam edeceğiz” diyerek açıklamasını tamamladı.