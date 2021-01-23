Başkan Büyükakın, “250 Milyon TL’ye varan bir bütçe ayırdık”

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr Tahir Büyükakın, AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, Başiskele Belediye Belediye Başkanı Yasin Özlü, AK Parti Başiskele İlçe Başkanı Mustafa Koral ve teşkilat üyeleri, Başiskele ilçesinde esnafları ziyaret ederek hayırlı işler diledi. “Bizi güleryüz ve samimiyetle karşılayan esnaf kardeşlerimize çok teşekkür ediyorum. Rabbim alışverişlerini bereketli kılsın” diyerek duygularını ifade eden Başkan Büyükakın, “Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak pandemi döneminde en son esnafımıza yaptığımız yardımlarla 250 Milyon TL’ye varan bir bütçe ayırdık. Esnaflarımıza pandemi destek paketi ile sürdürdüğümüz maddi desteğimizin yanında manevi olarak da destek olmaya devam ediyoruz. Rabbim esnaflarımızın işlerini rast getirsin” açıklamasını yaptı.

“AZİM VE KARARLILIKLA ÇALIŞIYORUZ”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde büyük ve güçlü Türkiye’nin inşasını tamamlayana kadar durmadan, duraksamadan ve yorulmadan çalışacaklarını esnaf gezisinde belirten Başkan Büyükakın, “Ülkemizin ve şehrimizin vizyonunu bilen kadrolar olarak aziz milletimizin hizmetindeyiz. Bunu da AK Parti teşkilatlarımızın kadrolarıyla birlikte yorulmadan ortaya koyuyoruz. Sahadayız, esnafımızla ve vatandaşlarımızla birlikte azim ve kararlılıkla çalışıyoruz. Esnafımızın, işçimizin, engellilerimizin, kadınlarımızın, gençlerimizin ve tüm vatandaşlarımızın yanındayız. Hizmetlerimizi sahadan gelen talep ve önerilere göre şekillendirirken dünyanın içinde bulunduğu duruma göre de hareket ediyoruz. Esnafımız, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin yanlarında olduğunu biliyor ve bu nedenle bize her fırsatta teşekkür ediyor. Esnafımızın ve halkımızın yanında olmak bizim en önemli görevimiz” şeklinde konuştu.

“HİZMETLERİMİZİN HER AŞAMASINA DAHİL ETTİK”

AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş ve beraberinde ki heyetle esnaflarla samimi bir şekilde sohbet eden Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr Tahir Büyükakın, “Pandemi boyunca esnafımıza destek olmak için elimizde ki tüm imkanlarımızı seferber ettik. Çok önemli bütçeleri ayırarak esnafımızın yanında olduğumuzu her fırsatta gösterdik. Dünyada ki bu salgın nedeniyle şehrimizde gereken önlemlerin alınmasında Büyükşehir Belediyesi olarak çok çalıştık. Hizmet siyasetimizi, eser siyasetimizi sürekli bir adım öteye taşırken, gönül belediyeciliğimizi de hizmetlerimizin her aşamasına dahil ettik” diyerek açıklamalarını tamamladı.





AA