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Başkan Büyükakın, ‘41 gün içinde tamamlayacağız’’

Başiskele’de yapılan Kullar Spor Tesisleri’nde yapılan suni çim sahasındaki çalışmayı yerinde denetleyen Başkan Büyükakın, sahanın 41 gün içinde tamamlanacağını söyledi.

Başkan Büyükakın, ‘41 gün içinde tamamlayacağız''

02 Mayıs 2021 Pazar 13:24

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Başiskele’de yapılan Kullar Spor Tesisleri’nde yapılan suni çim sahasındaki çalışmayı yerinde denetledi. Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü’nün de yer aldığı incelemede, Bölgesel Amatör Liginde mücadele edecek Kullarspor’un futbolcularına, teknik heyetine ve yöneticilerine de başarılar dileyen Başkan Büyükakın, “Kullar Spor Tesislerine FIFA standartlarında futbol sahası yapıyoruz. İnşallah bir aksilik olmazsa kırk bir gün içerisinde sahamızı tamamlayacağız” açıklamasını yaptı.

 

“YATIRIM MALİYETİ BİR BUÇUK MİLYON TL”

105 çarpı 71 metre sentetik çime sahip olacak sahanın son durumu hakkında detaylı bilgi alan Başkan Büyükakın “Futbol sahamız tamamlandığında bölgemizdeki spor kulüpleri tarafından da kullanılacak. Bu projemizin yatırım maliyeti    bir buçuk milyon TL’dir. Çocuklarımız ve gençlerimiz için atılmış çok önemli bir tesis. Neslimizin sağlıklı bir yaşam sürmesi için atılması gereken tüm adımlarımızı atıyoruz. Tesisleşmeye çok önem veriyoruz ve bu gibi projelerimizi kentimizin her noktasında yapıyoruz. Çocuklarımız ve gençlerimizin taleplerine cevap verirken, amatör ve profesyonel takımlarımızın da taleplerine cevap vermek için yoğun gayret gösteriyoruz.” dedi.

 

“BAL TAKIMLARIMIZA BAŞARILAR DİLİYORUM”

Ertelenen Bölgesel Amatör Ligin gelecek haftalarda yapılacak olmasından dolayı hazırlıklarını sürdüren dokuz futbol takımına da başarılar dileyen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr Tahir Büyükkın, “Ziyaretimi nedeniyle Kullarspor takımı başta olmak BAL liginde mücadele edecek tüm takımlarımıza üstün başarılar diliyorum. Sakatlıklardan uzak arzu ettikleri başarıları inşallah yakalarlar.

Büyükşehir Belediyesi olarak gençliğimiz ve amatör sporumuz için tesisleşmede gerekeni yapacak, gençlerimize sunduğumuz imkânların hem sayısını hem de kalitesini yükseltmeye devam edeceğiz” diyerek açıklamalarını tamamladı. İncelemede Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Altay ile Park ve Bahçeler Dairesi Başkanı Cenan Turan da yer aldı.

 

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Başiskele’de yapılan Kullar Spor Tesisleri’nde yapılan suni çim sahasındaki çalışmayı yerinde denetledi. Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü’nün de yer aldığı incelemede, Bölgesel Amatör Liginde mücadele edecek Kullarspor’un futbolcularına, teknik heyetine ve yöneticilerine de başarılar dileyen Başkan Büyükakın, “Kullar Spor Tesislerine FIFA standartlarında futbol sahası yapıyoruz. İnşallah bir aksilik olmazsa kırk bir gün içerisinde sahamızı tamamlayacağız” açıklamasını yaptı.

 

“YATIRIM MALİYETİ BİR BUÇUK MİLYON TL”

105 çarpı 71 metre sentetik çime sahip olacak sahanın son durumu hakkında detaylı bilgi alan Başkan Büyükakın “Futbol sahamız tamamlandığında bölgemizdeki spor kulüpleri tarafından da kullanılacak. Bu projemizin yatırım maliyeti    bir buçuk milyon TL’dir. Çocuklarımız ve gençlerimiz için atılmış çok önemli bir tesis. Neslimizin sağlıklı bir yaşam sürmesi için atılması gereken tüm adımlarımızı atıyoruz. Tesisleşmeye çok önem veriyoruz ve bu gibi projelerimizi kentimizin her noktasında yapıyoruz. Çocuklarımız ve gençlerimizin taleplerine cevap verirken, amatör ve profesyonel takımlarımızın da taleplerine cevap vermek için yoğun gayret gösteriyoruz.” dedi.

 

“BAL TAKIMLARIMIZA BAŞARILAR DİLİYORUM”

Ertelenen Bölgesel Amatör Ligin gelecek haftalarda yapılacak olmasından dolayı hazırlıklarını sürdüren dokuz futbol takımına da başarılar dileyen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr Tahir Büyükkın, “Ziyaretimi nedeniyle Kullarspor takımı başta olmak BAL liginde mücadele edecek tüm takımlarımıza üstün başarılar diliyorum. Sakatlıklardan uzak arzu ettikleri başarıları inşallah yakalarlar.

Büyükşehir Belediyesi olarak gençliğimiz ve amatör sporumuz için tesisleşmede gerekeni yapacak, gençlerimize sunduğumuz imkânların hem sayısını hem de kalitesini yükseltmeye devam edeceğiz” diyerek açıklamalarını tamamladı. İncelemede Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Altay ile Park ve Bahçeler Dairesi Başkanı Cenan Turan da yer aldı.









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