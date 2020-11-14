banner551
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Başkan Büyükakın, “42 Evler’de çözüm için engel kalmadı”

Başkan Büyükakın, İzmit İlçesi 42 Evler Mahallesinde yaşayan kat maliklerinin yaşadığı tapu sorunun çözümünde çok önemli bir adımın atıldığını açıkladı.

Başkan Büyükakın, '42 Evler'de çözüm için engel kalmadı”

14 Kasım 2020 Cumartesi 14:11

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr Tahir Büyükakın, İzmit İlçesi 42 Evler Mahallesinde yaşayan kat maliklerinin yaşadığı tapu sorunun çözümünde çok önemli bir adımın atıldığını açıkladı. 42 Evler sakinleriyle bir araya gelen Başkan Büyükakın, burada yapılan düzenlemeyle alakalı vatandaşlara bilgi aktardı. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Gökmen Mengüç ve AK Parti İzmit İlçe Başkanı Ali Güney’inde hazır bulunduğu birliktelikte Başkan Büyükakın, Salim Dervişoğlu Caddesi ile Kâhya Kadın Caddeleri arasında kalan alanda bulunan Park Alanı nedeniyle yaşanan sıkıntının giderilmesi için çok önemli bir adım atıldığını dile getirdi.

 

1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ YAPILDI

42 Evler Mahallesinde ki Salim Dervişoğlu Caddesi ile Kâhya Kadın Caddeleri arasında kalan alan nedeniyle kat maliklerinin mağduriyetini giderecek müstakil tapuların alınmasına imkân verecek çalışma tamamlandı. Tapuların alınmasına imkân verecek şekilde 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği hazırlanarak Büyükşehir Belediyesi Meclisince onaylandığı ve çözüm için ön adım atıldığını dile getiren Başkan Büyükakın, “42 Evler’de yaşanan problemin çözümü için artık engel kalmadı” dedi.

 

BAŞKAN BÜYÜKAKIN’A TEŞEKKÜR ETTİLER

Sorunun çözümü noktasında gelinen aşama nedeniyle bölge sakinleri, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr Tahir Büyükkakın’a teşekkür etti. Yaşanan sıkıntının çözümü noktasında Büyükşehir Belediyesi tarafından atılan adımla yeni tapularını alacak 42 Evler sakinleri, Başkan Büyükakın’ın konuyla yakından ilgilenmesi nedeniyle de ayrıca memnuniyetlerini belirttiler.

 


Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
İSU’NUN 2020 YILI 2. OLAĞAN GENEL KURULU YAPILDI İSU’NUN 2020 YILI 2. OLAĞAN GENEL KURULU YAPILDI
E-KPSS Adaylarına Ücretsiz Ulaşım Desteği E-KPSS Adaylarına Ücretsiz Ulaşım Desteği
E-KPSS İÇİN 17 EK SEFER E-KPSS İÇİN 17 EK SEFER
Dünya standartlarındaki Mezbahada durmak yok Dünya standartlarındaki Mezbahada durmak yok
Oğul Otu ve Tıbbi Nane verecek Oğul Otu ve Tıbbi Nane verecek
Üçüz Bebeklere Ziyaret Üçüz Bebeklere Ziyaret
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

İSU’NUN 2020 YILI 2. OLAĞAN GENEL KURULU...
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğünün, 2020 yılı 2. Olağan Genel Kurulu, Başkan Doç....

Haberi Oku