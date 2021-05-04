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Başkan Büyükakın, ‘’800 ekiple 538 noktada çalışmış olacağız''

Kent genelinde iki yılda 226 eseri tamamlayarak iki milyar 341 milyon TL’lik yatırım yaptıklarını bir kez daha söyleyen Başkan Büyükakın, “Tam kapanma sürecinde üst yapı çalışmalarında 800 ekiple 538 noktada çalışma yapmış olacağız” dedi.

Başkan Büyükakın, ‘'800 ekiple 538 noktada çalışmış olacağız''

04 Mayıs 2021 Salı 12:05


Kent genelinde iki yılda 226 eseri tamamlayarak iki milyar 341 milyon TL’lik yatırım yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, sürdürdüğü 85 proje ile de bir milyar 638 milyon TL’lik eserlerin yapımına devam ediyor. Kocaeli’nde geride kalan iki yıllık süreçte yüzlerce yatırımı tamamlayan Büyükşehir Belediyesi, ürettiği projelerle toplam üç milyar 980 milyon TL’lik bir yatırım bütçesiyle kent genelinde çok önemli hizmetler ortaya koydu. Kocaeli’nin hizmetlerde amiral gemisi olan Büyükşehir Belediyesi’nin en büyük gücünün çalışanları ve proje üretme becerisi olduğunu her fırsatta dile getiren Başkan Büyükakın, “Kapanma sürecinde üstyapı çalışmalarında 800 ekiple 538 noktada saha çalışması yapmış olacağız. Aynı süreçte 131 noktada ise asfaltlama ve onarım işlerimizi tamamlayarak halkımızın beklentilerine cevap vermiş olacağız” açıklamasını yaptı.

 

364 BİN TON ASFALT

Kapanma sürecinde kent genelinde projeleri ve çalışmaları denetleyen Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, “Geride bıraktığımız iki yıllık süreçte cadde, kavşak ve üst yapı düzenlemeleri kapsamında bütçemizden 258 milyon TL değerinde bir yatırım tutarını hayata geçirdik. Büyükşehir Belediyesi olarak il genelinde halkımızın hayatını kolaylaştıran ve konforunu artıran asfaltlama işlerine de yaklaşık 37 milyon TL’lik bir bütçe kullandık. 364 bin ton asfaltı 18 bin 200 kamyon ile şehrimizin her noktasında ihtiyaç duyulan asfaltlama işlerinde kullandık. Halkımız ve şehrimiz için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” açıklamasını yaptı.

 

“HİZMETKÂR OLMAKTAN DAİMA ŞEREF DUYUYORUZ”

“Kocaeli’nin ihtiyacı eser ve hizmet siyasetidir” diyerek açıklamalarını sürdüren Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, “Çok şükür biz bu anlayıştan kopmadık, kopmayacağız. Bakınız altyapıdan üstyapıya, çevreden sosyal destek paketlerine kadar her alanda vatandaşımıza hizmet ediyoruz. Hemşerilerimize hizmetkâr olmaktan daima şeref duyuyoruz. Her anımız, gündüzümüz, gecemiz daha nasıl çok çalışır, daha fazla nasıl hizmet üretir derdiyle geçiyor. Tüm ekibimizle birlikte bu anlayışla çalışıyoruz” şeklinde konuştu. Son olarak “Biz, hedefimizi de mücadelemizi de Kocaelilere hizmete adayan bir anlayışın sahipleriyiz” diyerek açıklamasını tamamlayan Başkan Büyükakın, sahada emeklerini ortaya koyan tüm çalışanlara da teşekkür etmeyi ihmal etmedi.

 







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