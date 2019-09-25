Başkan Büyükakın; “Afete karşı her mahallede teşkilatlanmalıyız”

6. Uluslararası Deprem Sempozyumu, "Kocaeli ve Düzce Depremlerinin 20. Yılına Özel Sempozyum" temasıyla Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli Üniversitesi ev sahipliğinde The Ness Otel’de gerçekleştirildi. Programda açılış konuşmasını yapan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Büyükşehir olarak deprem ile ilgili bir çok bilimsel çalışma yaptıklarını ve yürüttüklerini ifade ederek” Depreme ve doğal afetlere karşı her mahallede teşkilatlanmamız gerekir” dedi.

20. YIL ÖZEL SEMPOZYUMU



Türkiye tarihinin en acı olayları içerisinde yer alan 17 Ağustos 1999 Kocaeli ve 12 Kasım 1999 Düzce depremlerinin ardından 20 yıl geçti. 20 yılın ardından; Deprem gerçeğinin bölgemizde ve ülkemizde yapılan, yapılması planlanan çalışmaların kapsamlı bir şekilde ele alındığı 6. Uluslararası Deprem Sempozyumuna Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın eşi Doç. Dr. Figen Büyükakın, Ak Parti Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Saadetin Hülagü, Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, Düzce Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Genç, sempozyum düzenleme kurulu Başkanı Prof. Dr. Fadime Sertçelik, ilçe belediye başkanları, yurtiçi ve yurtdışından akademisyen ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

“17 AĞUSTOS SABAHI DEPREM GERÇEĞİNE UYANDIK”



Sempozyum açılışında konuşan düzenleme kurulu Başkanı Prof. Dr. Fadime Sertçelik; “Ülkemiz yoğun ve farklı fay sistemlerinin bulunduğu bir bölgede. 10 yılda bir ülkemizde yıkıcı depremler meydana gelmiştir. Cumhuriyet tarihinin en büyük depremi 1939 yılında gerçekleşen Erzincan depremidir. Bu depremin ardından depremin doğudan batıya ilerlediğini gördük. 1999 yılında 17 Ağustos ve 12 Kasım tarihlerinde Gölcük ve Düzce depremleri meydana geldi. 17 Ağustos 1999 sabahı tüm Türkiye deprem gerçeği ile uyandı. Dün biz hazırlıklarımız sırasında meydana gelen depremin İstanbul’da yaşattığı paniği gördük. Biz sadece depremi değil, depremin etkilerini, afetleri ve diğer konuları konuşmak için bir araya geldik” ifadelerini kullandı.

“DEPREM GERÇEĞİ UNUTULMAMAL”I



17 Ağustos Depreminde evinin yıkıldığını ve saatlerce enkaz altında kaldığını ifade eden Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Saadetin Hülagü ise; “Dün yaşanan İstanbul depremi, bugün düzenlediğimiz sempozyumumuzu önemli bir hale getirdi. 1999 depreminin ardından meydana gelen ölümlerin nedenleri araştırılmalı. 1999 yılında aldığımız notlarımız zayıf. Kurtarma hizmetlerimiz konusunda sınıfta kaldık. Ama bugün gelinen noktada bu alanda da önemli gelişmeler kat ettik” dedi.

“AKADEMİK ÇALIŞMALAR YAPILMALI”



Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın is ekonuşmasında; “Depremden önce yapılacak, deprem esnasında yapılacak ve depremden sonra yapılacak işler var. 1999 yılında Başiskele ilçesinde ikamet ediyordum. Deprem esnasında doktora tezimi hazırlıyordum. Bir odadan diğer bir odaya geçene kadar dalgalı bir havada denizde kalmış bir sandal gibi sallandık. Yapılması gerekenler ortada. Akademik çalışmalara ağırlık vermeliyiz. Öğrencilerimizi akademik çalışma yapmaya yönlendirmeliyiz. Sizden önemli bir isteğim var. Bu sempozyumun ardından sonuç bildirgesi hazırlayın, kamu kuruluşlarından yapılmasını istenenleri bize bildirin” dedi

“AFETLERE KARŞI HER MAHALLEDE TEŞKİLATLANALIM”



Kocaeli olası bir depreme hazır mı? sorusunun her daim akıllarda olması gerektiğini ifade eden Başkan Büyükakın; “Marmara’nın bir havza olarak yönetilmesi gerekiyor. Afet planlarını iyi hazırlamalıyız. Depreme ve doğal afetlere karşı her mahallede teşkilatlanmamız gerekir. Ancak o zaman planlı ve sistematik bir şekilde iş yapabiliriz” açıklamasında bulundu.

“NEREYE EV YAPMAYACAĞIMIZI BİLMELİYİZ”



Depreme karşı en önemli konunun zemin olduğuna dikkat çeken Başkan Büyükakın; “Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak deprem ile ilgili 65 çalışma yaptık. 35 bin kişiye eğitim verdik. Depremin ne zaman olacağını bilmiyoruz. Depremle ilgili çalışmalar yapıyoruz. Üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları harekete geçsin. Her şeyden önce veri zemin bilgi merkezi kurulmalı. Asıl mesele zemin, daha sonra bina.. Üzerinde bulunduğumuz Kuzey Anadolu Fay hattının her daim araştırılması lazım” ifadelerini kullandı.

“GEÇMİŞTEKİ TECRÜBELER GÖZ ÖNÜNDE OLMALI”



Kocaeli’nin deprem bölgesinde olan bir ilin olduğunu hatırlatan Vali Hüseyin Aksoy, “Kocaeli afet açısından tehlikenin en yüksek olduğu bir konumda. 1999 depreminde nüfus ve sanayii kapasitesi itibariyle en çok etkilenen il oldu. Bugün hazırlanan çalışmalarda geçmişte edinilen tecrübeler göz önünde bulundurulmalı. Özellikle AFAD ile başlayan olası bir afet anında bir kriz yönetiminden etki yönetimi ve risk yönetimine doğru bir dönüşüm gerçekleşti. Bu konuda her hizmet grubu çalışmalarını gözden geçirmelidir. Hizmet gruplarımız bu açıdan bir araya gelerek tatbikat çalışmaları yapmalı. Bunun yanında özellikle toplumun tüm fertleri de bu konuda duyarlı hale gelmelidir” açıklamasında bulundu.

DÜZENLEME KURULU



Konuşmaların ardından program AFAD Deprem Dairesi Başkanı Murat Nurlu’nun sunumu ile devam etti. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli Üniversitesi’nin ev sahipliğinde yapılan sempozyumun düzenleme kurulunda Kocaeli Valiliği, Düzce Belediyesi, Gebze Teknik Üniversitesi, Düzce Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi, Yalova Üniversitesi, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, AFAD, MARKA, MÜSİAD ve Kocaeli Ticaret Odası yer arıyor.

GÜVENLİ YAŞAM ODASI



Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin vatandaşlara deprem bilincini aşılamak ve depreme hazırlık çalışmalarının gösterildiği “Güvenli Yaşam Odası” 6. Uluslararası Deprem Sempozyumunda sergilendi. Güvenli Yaşam Odası’nın dış cephesi yapısal olmayan risklerle ilgili genel bilgiler ve sabitleme yöntemlerine ait görseller içeriyor. “Güvenli Yaşam Odası” içerisinde ise doğru sabitlemiş eşyalar ve sabitlenmemiş eşyalardan kaynaklı riskler gösteriliyor. Güvenli Yaşam Odası ile özellikle çocuklara yönelik deprem tehlike ağı uygulaması yaptırılarak depreme karşı yapısal olmayan risklerin azaltılması bilinci yaygınlaştırılıyor.

300 AKADEMİSYEN KATILACAK



3 gün sürecek olan 6. Uluslararası Deprem Sempozyumu bölgenin önde gelen tüm kurumlarını bir araya getirdi. Bölge için ilk olma özelliğini taşıyan sempozyumda Japonya, Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Azerbaycan, Yunanistan, Lübnan, Cezayir ve ülkemizden 300 akademisyen sunum yapacak.

















