Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr Tahir Büyükakın, AK Parti Kocaeli İl Gençlik Kolları Başkanı Baki Özdemir ve yönetimini gerçekleştirilen haftalık olağan toplantısında ziyaret etti. İl Gençlik Kolları’nın yeni yönetimini tebrik eden ve görevlerinde başarılar dileyen Başkan Büyükakın, “Dava şuuruyla hareket ederek ortaya koyduğunuz çalışma azmi için sizleri bir kez daha yürekten kutluyorum. Allah heyecanınızı bereketlendirsin” dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi’nde yaptığı konuşmada, “Uzunca bir süredir takip ettiğimiz rotamızın adı olan 2023 hedeflerimizi yeni bir başlangıç hâline dönüştürerek, 21. yüzyılı ve ötesini kuşatacak büyük ve güçlü Türkiye’yi inşa ediyoruz” ifadelerini hatırlatan Başkan Büyükakın, “İşte bu büyük ve güçlü Türkiye’nin inşasını gençlerimizle birlikte gerçekleştiriyoruz” şeklinde konuştu.

“NE ÜLKEMİZDE NEDE BAŞKA BİR ÜLKEDE BENZERİ YOKTUR”

AK Parti Kocaeli İl Gençlik Kolları yönetimiyle olan buluşmasında, “Sizin heyecanınız ve motivasyonunuz için siz genç kardeşlerime minnettarız” diyerek konuşmasını sürdüren Başkan Büyükakın, “Allah heyecanınızı bereketlendirsin. Her alanda yapacağınız çalışmalara aralıksız bir şekilde durmadan devam etmenizi istiyorum.” şeklinde konuştu. AK Parti’nin kayıtlı üye sayısının 13 milyon 500 bine ulaştığını vurgulayan, bunun yanı sıra “1 milyonu aşkın genç üyesiyle AK Parti’nin, ne ülkemizde nede başka bir ülkede benzeri yoktur” diyen Başkan Büyükakın, “Gençlerimizle birlikte Sırat-ı Müstakim üzere yürümeye, ter dökmeye, gayret etmeye, çalışmaya, insanımıza hizmet üretmeye devam edeceğiz. Gençlerimizi en iyi biz anlıyor ve onların dünyaya baktıkları pencereden bizlerde bakıyoruz” diye konuştu.

“BİNLERCE GENCİMİZ İSTİHDAM EDİLME ŞANSINA KAVUŞACAK”

Gençlerden aldıkları enerjiyle koştuklarını, gençler içinde her fırsatta proje ürettiklerini de dile getiren Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr Tahir Büyükakın, Türkiye’ye örnek olacak yeni bir istihdam projesi olan ‘Ustam Kocaeli’ ile ilgili AK Parti İl Gençlik Kolları Yönetim Kurulu üyelerini bilgilendirdi. Türkiye’ye örnek proje hakkında AK Parti Kocaeli İl yönetim kuruluna bilgi veren Başkan Büyükakın, “Ne iş olsa yaparım” değil “Bu işi en iyi ben yaparım.” diyen güçlü gençlerimizin yetişmesi için çok önemli bir adım attık. Ustam Kocaeli ile gençlerimiz nitelikli iş gücü olarak istihdam edilme şansını yakalayacak. Bu projeyle sanayicilerimiz, KOBİ’lerimiz ve sektörlerin aradığı birçok mesleklerde binlerce gencimiz istihdam edilme şansına kavuşacak” ifadelerini sarf etti. Birliktelik yapılan istişarelerin ardından sona erdi.







