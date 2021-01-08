Başkan Büyükakın, ‘’Amatör spor Kocaeli'de daha da güçlenecek’’

Başkan Büyükakın, Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu’nun 35. yılı münasebetiyle, “Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da daha güçlü bir şekilde amatör sporumuzun ve ASKF’nin yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.





Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr Tahir Büyükakın, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu’nun 35. kuruluş yıldönümü münasebetiyle ASKF Başkanı Murat Aydın ve yönetimine bir nezaket ziyareti gerçekleştirdi. Amatör spora katkıları nedeniyle ASKF yönetimine teşekkür eden Başkan Büyükakın, “Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da daha güçlü bir şekilde amatör sporumuzun ve ASKF’nin yanında olmaya devam edeceğiz. Amatör spora şu ana kadar destek veren amatör spora gönlünü vererek hizmet etmiş herkese teşekkür ediyorum. Bundan sonra da inşallah Kocaeli amatör sporun en güçlü kalelerinden biri olacak” dedi.

“TESİSLERLE GÜÇLENDİRMEYE DEVAM EDİYORUZ”

“Amatör sporun su sporları gibi Kocaeli’nin marka değerine değer katacak her alanıyla da yakından ilgileniyoruz” diyen Başkan Büyükakın, “Kocaeli, zaten adını amatör spor konusunda tüm Türkiye'de duyurmuş bir kenttir. Su sporları için de dünyanın konuştuğu bir merkez olmak istiyoruz. Bu alanda güzel projeler ve çalışmalarımız olacak. Şunu net bir şekilde ifade etmek isterim ki amatör spor Kocaeli'de daha da güçlenecek. Bunu da bir yandan tesislerle güçlendirmeye devam ediyoruz” şeklinde konuştu.

“SPOR TESİSLERİNİ ŞEHRE KAZANDIRIYORUZ ”

Ziyaret sonrası yaptığı açıklamayı “Şehrimizin her noktasında, her ilçesinde amatör sporun ve eğitim kurumlarımızın ihtiyaç duyduğu spor tesislerini de bir yandan şehre kazandırmaya devam ediyoruz” diyerek sürdüren Başkan Büyükakın, “Var olan tesislerin yenilenmesi ile ilgili çalışmalarımız da diğer bir taraftan devam ediyor. Amatör spor için var gücümüzle çalışıyoruz. Her geçen gün çok daha iyi bir yere doğru gideceğiz” dedi.

“AMATÖRÜN AMİRAL GEMİSİ OLARAK GÖRÜYORUZ”

“Kağıtspor, kendi alanında Türkiye'nin bir markası haline geldi” vurgusu da yapan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, “Kağıtspor, milli takımlara verdiği sporcularla ülkemize çok önemli bir değer katıyor. Amatör sporun teşvik edilmesi anlamında da Kağıtspor’un katkısı önemlidir. Kağıtspor, diğer amatör spor kulüplerine katkı sunan lokomotiftir. Kağıtspor’u, basketbolda gösterdiği başarının yanı sıra farklı branşlarda olmak üzere hem takım hem de bireysel oyunlarda gösterdiği başarılarla amatörün amiral gemisi olarak görüyoruz” ifadelerini sarf etti.

“TAHİR BAŞKANIMIZIN GÖSTERMİŞ OLDUĞU YOLDA ÇALIŞIYORUZ”

Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu’nun 35. kuruluş yıldönümü nedeniyle Başkan Büyükakın’ın ziyareti sonrası, “Öncelikli olarak Büyükşehir Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum” diyen ASKF Başkanı Murat Aydın, “Tahir Başkanımız her daim bize desteklerini verdi. Bir kez daha kendisine bugüne kadar vermiş olduğu desteklerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Büyükşehir Belediye Başkanımızdan aldığımızı güçle çalışmalarımıza devam ediyoruz. Onun bize vermiş olduğu destek ve katkıların nedenli önemli olduğunu söylemek istiyorum. Onun destekler,i onun katkılarıyla inşallah biz de Kocaeli olarak en iyi olacağız. Tahir Başkanımızın göstermiş olduğu yolda, her noktada çalışmaya devam edeceğiz” diyerek açıklamasını sonlandırdı.



















