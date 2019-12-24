Başkan Büyükakın, Anayasa Mahkemesi üyesini ağırladı Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi Üyesi Selahaddin Menteş, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’ı ziyaret etti.

24 Aralık 2019 Salı 11:11