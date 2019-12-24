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Başkan Büyükakın, Anayasa Mahkemesi üyesini ağırladı

Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi Üyesi Selahaddin Menteş, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’ı ziyaret etti.

Başkan Büyükakın, Anayasa Mahkemesi üyesini ağırladı

24 Aralık 2019 Salı 11:11

  Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi Üyesi Selahaddin Menteş’i makamında konuk etti. “Medeniyetin Temeli Adalet” konulu konferans için Kocaeli’ne gelen Anayasan Mahkemesi üyesi Menteş, Başkan Büyükakın’a görevinde başarılar diledi. Nazik ziyaretleri için Menteş’e teşekkür eden Başkan Büyükakın, konuğuna Kocaeli hakkında detaylı bilgi verdi. Ziyarette Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Hasan Aydınlık,  Cihannüma Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Rıza Yorulmaz ve İzmit İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen de hazır bulundu.
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