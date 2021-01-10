Başkan Büyükakın, “Aslında Kocaeli hayalinden bahsediyorlar

Bazı siyasi parti genel başkanlarının şehirlerde işte şunun yapılması lazım veya bunun yapılması lazım diye açıklamalarını duyuyoruz”, “Kocaeli’ne gelsinler, Kocaeli’nde o dediklerinin hepsi var. Aslında Kocaeli hayalinden bahsediyorlar” dedi.

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr Tahir Büyükakın, Çayırova ilçesinde hayata geçecek Millet Bahçesi alanında inceleme gerçekleştirdi. Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, AK Parti İlçe Başkanı Servet Günay, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Gökmen Mengüç ve Mustafa Altay’ında yer aldığı inceleme sonrası bir açıklama yapan Başkan Büyükakın, “Bazı siyasi parti genel başkanlarının şehirlerde işte şunun yapılması lazım bunun yapılması lazım diye açıklamalarını duyuyoruz. Kocaeli’ne gelsinler, Kocaeli’nde o ifade ettiklerinin hepsi var. Kadın emeği ile ilgili çalışmalar var. Yapılmalı diyorlar, biz bunları zaten Kocaeli’nde yapıyoruz. Sosyal yardımlarla ve tarımla ilgili projelerden bahsediyorlar. Onlarıda yapıyoruz. Aslında Kocaeli hayalinden bahsediyorlar” dedi.

“KENTSEL FERAHLAMA ALANLARI OLUŞTURMUŞ OLACAĞIZ”

80 dönemlik arazide ki incelemede, “Çayırova ilçemizde ki önemli ihtiyaçlardan bir tanesi daha hayata geçireceğiz” diyen Başkan Büyükakın, şunları kaydetti: “Millet Bahçemiz sayesinde ailelerimiz buraya gelerek kaliteli zaman geçirebilecekler. Yeşille bir kez daha bulaşacak vatandaşımız için kentsel ferahlama alanları oluşturmuş olacağız. Bu manada geçtiğimiz günlerde buradaki imarla ilgili süreçleri tamamladık. Önümüzdeki süreçte de Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığımızın alana ilişkin bir proje çalışması yapacak.”

“YEŞİL ALAN FAKİRİ BİR KOCAELİ VARDI”

“Şehirlerin gelişmişliğinin önemli göstergelerinden bir tanesi kişi başına düşen yeşil alan miktarıdır” vurgusu da yapan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr Tahir Büyükakın, “Bu manada 2000’li yılların başında yeşil alan miktarı Kocaeli’nde bir metrekarenin bile altındaydı. Bu manada yeşil alan fakiri bir Kocaeli vardı. Geçtiğimiz üç dönemlik süreçte kişi başına yeşil alan miktarını on üç metrekareye çıkardık, bunu daha da yukarılara çıkacağız. Bazı siyasi parti genel başkanlarının şehirlerde işte şunun yapılması lazım veya bunun yapılması lazım diye açıklamalarını duyuyoruz. Yeşil alan miktarından farklı alanlara kadar. İşte şunun yapılması lazım veya bunun yapılması lazım diye. Kocaeli’ye gelsinler, Kocaeli de o dediklerin hepsi var. Kadın emeği ile ilgili çalışmalar yapılmalı diyorlar, biz bunları Kocaeli’nde zaten yapıyoruz. Sosyal yardımlarla ve tarımla ilgili projelerden bahsediyorlar. Onlarla ilgili çalışmalarda yapıyoruz. Şunu dile getirmeliyim ki, aslında Kocaeli hayalinden bahsediyorlar.

Kocaeli’de yapılmışları var, gelip görebilirler, onlara buradan yol gösterici ve yardımcı olabilir, örnekleri de gösterebiliriz.

“KOCAELİ DENDİĞİNDE GRİ VE KOKAN BİR ŞEHİRDEN BAHSEDİLİRDİ”

Çayırova’da kişi başına yeşil alan miktarını artıracak çok önemli bir projeyi hayata geçireceğiz” diyerek açıklamalarına devam eden Başkan Büyükakın, “Kocaeli’nde 2002 yılında 500.000 metrekare yeşil alan vardı” hatırlatmasını yaparak şunları söyledi: “şu anda yeşil alan miktarımız 23 milyon metrekareyi geçmiş durumdadır. Bugün Kocaeli’de kişi başı ağaç miktarı da dört katını geçti. Sekiz milyonu aşan bir ağaçlandırma yaptık şehrimizde. Sadece Büyükşehir Belediyesi olarak. Kocaeli, her geçen gün daha yeşile dönecek. Geçmiş yıllarda, Kocaeli dendiğinde gri ve kokan bir şehirden bahsedilirdi. Hatta bizim üniversite yıllarında arkadaşlarımızla konuştuğumuzda, onlar Kocaeli dendiğinde “İçinden geçerken kokan yer mi” derlerdi. Ama Kocaeli artık kokan, gri, isli ve puslu bir şehir değil, kişi başına en az dört tane ağacın olduğu, kişi başına yeşil alan miktarının 13 metrekareyi aştığı bir kentten bahsediyoruz. Bu miktar her geçen gün artarak da devam ediyor.”

ÇİFTÇİ, “TAHİR BAŞKANIMIZA ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUM”

“Her ilçesinde bir millet bahçesi inşası çalışmasının başlandığı Kocaeli, daha yaşanabilir bir kent olma yolunda hızla ilerliyor” diyen Başkan Büyükakın, “Ülkemizin diğer kentlerine de örnek oluyoruz. İnşallah önümüzdeki süreçte de Çayırova Millet Bahçesini şehrimize kazandırarak burada da başka bir güzellik yaratmış olacağız. Çayırova ilçemize şimdiden hayırlı olsun diyorum” diyerek açıklamasını tamamladı. Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi ise, “İlçemize Millet Bahçesi’nin kazandırılacak olmasından dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Tahir Başkanımızın bu projeye hayata geçirmesiyle hemşehrilerimiz çok güzel bir alanda aileleriyle huzurlu bir şekilde zaman geçirecek. Yeşil alan miktarının ilçemizde nasıl arttığını biliyoruz. Tahir Başkanımız, bu yeşil alan miktarının daha da yukarılara çıkması için ilçemize çok önemli hizmetleri yapıyor” diyerek açıklamasını tamamladı.

















