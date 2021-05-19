Başkan Büyükakın, ‘’Başarılı Sporcularımızı Daha Görünür Kılmalıyız’’

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 102. yıl dönümü vesilesiyle, Milli sporcular Fatma Naz Yenen ve Mert Halıcı’yı makamında ağırladı. Gençlik ve Spor İl Müdürü İbrahim Aktürk, Gençlik Hizmetleri İl Müdürü Mert Tepekıran, Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Şemsettin Yıldırım ile Gençlik Lideri Batuhan Şeyhan ve Genç Gönüllü Mustafa Ünlü’nün de eşlik ettiği ziyarette, “Başarılı ve milli sporcuların rol model olarak tanıtılması gerekiyor” diyen Başkan Büyükakın, “Sporcu gençlerimizi görünür kılacak organizasyonlar yapmak gerekiyor. Bunları gerçekleştirdiğimizde bu kent bambaşka yerlere gidecek. Bu sayede rol model olacak milli sporcularımız, diğer gençlerimize de ilham kaynağı olacaktır” şeklinde konuştu.

EĞİTİMİN DOĞRU BİR TASARI OLMASI GEREKİYOR

Sporun bir yaşam biçimi olarak benimsenmesi gerektiğini ifade eden Büyükakın, şunları söyledi: “Yürümek bile temel bilgi gerektirebiliyor. Çocukların, çok küçük yaşlarda sporla buluşması, temel jimnastik ve denge eğitimlerinin verilmesi daha sonra ilgili olduğu branşa ve kulüplere yönlendirilmesi gerekiyor. Okullar, belediyeler, il müdürlüğü ve kulüpler doğru bir tasarıyla bir araya gelirse gençler, erken yaşlarda doğru başlangıçla spora başlarsa ardından da daha verimli bir süreç yaşanır”

HATIRA FOTOĞRAFI ÇEKTİRDİLER

Milli sporcuları başarılarından dolayı tebrik ederek, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, milli sporcular Fatma Naz Yaren ve Mert Halıcı’ya hediye vererek hatıra fotoğrafı çektirdi. Gençlik ve Spor İl Müdürü İbrahim Aktürk de Başkan Büyükakın’a spora ve sporcuya verdiği desteklerinden dolayı teşekkür etti.





















AA