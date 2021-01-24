banner571
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Başkan Büyükakın, ‘’Başiskele prestijli bir caddeye daha kavuşacak’’

Yaklaşık beş milyonluk yatırımla Selahaddin Eyyübi Caddesi’nin alt ve üst yapısının hummalı bir çalışmayla yapıldığını dile getiren Başkan Büyükakın, “Başiskele ilçemize bir prestijli cadde daha kazandırıyoruz” şeklinde konuştu.

Başkan Büyükakın, ‘'Başiskele prestijli bir caddeye daha kavuşacak''

24 Ocak 2021 Pazar 13:00

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, şehrin prestijli caddelerinden olacak Başiskele Selahattin Eyyübi Caddesi’ndeki çalışmayı yerinde gördü. AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Koral ile birlikte teknik ekiplerinde yer aldığı inceleme sonrası bir açıklama yapan Başkan Büyükakın, “Yaklaşık beş milyon liralık bu projemiz tamamlandığında burada su baskınları yaşanmayacak. Bu caddenin altında gerçekleştirdiğimiz kanalın içinde bir iş makinası çalışabilecek büyüklüktedir. Projemiz tamamlandığında ise Başiskele ilçemiz bir prestijli caddeye daha kavuşmuş olacak” dedi.

 

“BU ÖRNEK PROJE YAZA DOĞRU BİTMİŞ OLACAK”

650 metrelik kısmında altyapı deplasesi ile betonarme kutu menfez yapımı yapılan Başiskele Belediyesi önündeki Selahattin Eyyübi Caddesi’nde, üstyapı için asfaltlama, aydınlatma, kaldırım ve parke yapımı çalışmaları da gerçekleştirilecek. 3 bin ton asfalt seriminin yapılacağı cadde 2 gidiş 2 geliş olmak üzere 4 şeritli olacak. Çalışmayı inceleyen ve bu bölgemizde su baskınları yaşıyorduk diyerek “Yukarı kotlardan gelen sular belediyemizin ön tarafında büyük bir birikintiye sebep oluyordu” ifadelerini kullanan Başkan Büyükakın, “Kutu menfez şeklinde olan altyapıda bir iş makinası çalışabilecek ve temizliğini yapabilecek büyüklüktedir. Elektrik direklerinin yer altına alınması, caddenin aydınlatması ile birlikte bu çalışma örnek bir projedir. Yaza doğru da nasip olursa buradaki çalışmamız bitmiş olacak” diyerek açıklamasını tamamladı. 

 

YASİN ÖZLÜ, “TAHİR BAŞKANIMIZA ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUM”

Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü ise, “İlçemizin altyapısı açısından bu caddemiz sıkıntılı bir bölgeydi. Daha önce burada ciddi bir sel olmuştu. Yoğun yağış aldığımız bir dönemde hemen Büyükşehir Belediye Başkanımıza konuyu iletmiş ve yerinde inceleme yapmıştık. Şimdi Tahir Başkanımızın ve ekibinin sayesinde Selahaddin Eyyübi Caddesi’nde yaşadığımız sorun artık geride kalacak. Önümüzdeki yaz başında Belediyemizin ve Kaymakamlığımızın önündeki bu büyük sorun çözülmüş olacak. Bu proje başta olmak üzere ilçemize kazandırdığı tüm hizmetler için Tahir Başkanımıza bir kez daha çok teşekkür ediyorum” ifadelerini sarf etti.







Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Saçma İle Yaralanan Beyaz Kuğu Ormanya’da Saçma İle Yaralanan Beyaz Kuğu Ormanya’da
Gebze’nin Yeni Futbol Sahası Şekillenmeye Başladı Gebze’nin Yeni Futbol Sahası Şekillenmeye Başladı
TGRT Belgesel Tv`de Yemen Şehitleri TGRT Belgesel Tv`de Yemen Şehitleri
Belgesel Tadında Yunus Emre Enstitüsü Başkanı ile Söyleşi Belgesel Tadında Yunus Emre Enstitüsü Başkanı...
Afrin Harekatı’ndan Sakarya Meydan Muharebesine Afrin Harekatı’ndan Sakarya Meydan Muharebesine
Gebzeli Tarihçi İsmail Sevinç`in Baba Acısı Gebzeli Tarihçi İsmail Sevinç`in Baba Acısı
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

Saçma İle Yaralanan Beyaz Kuğu Ormanya’da
Tüfekle vurulan beyaz kuğu tedavi için Ormanya’ya getirildi.

Haberi Oku