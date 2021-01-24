Başkan Büyükakın, ‘’Başiskele prestijli bir caddeye daha kavuşacak’’





Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, şehrin prestijli caddelerinden olacak Başiskele Selahattin Eyyübi Caddesi’ndeki çalışmayı yerinde gördü. AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Koral ile birlikte teknik ekiplerinde yer aldığı inceleme sonrası bir açıklama yapan Başkan Büyükakın, “Yaklaşık beş milyon liralık bu projemiz tamamlandığında burada su baskınları yaşanmayacak. Bu caddenin altında gerçekleştirdiğimiz kanalın içinde bir iş makinası çalışabilecek büyüklüktedir. Projemiz tamamlandığında ise Başiskele ilçemiz bir prestijli caddeye daha kavuşmuş olacak” dedi.

“BU ÖRNEK PROJE YAZA DOĞRU BİTMİŞ OLACAK”

650 metrelik kısmında altyapı deplasesi ile betonarme kutu menfez yapımı yapılan Başiskele Belediyesi önündeki Selahattin Eyyübi Caddesi’nde, üstyapı için asfaltlama, aydınlatma, kaldırım ve parke yapımı çalışmaları da gerçekleştirilecek. 3 bin ton asfalt seriminin yapılacağı cadde 2 gidiş 2 geliş olmak üzere 4 şeritli olacak. Çalışmayı inceleyen ve bu bölgemizde su baskınları yaşıyorduk diyerek “Yukarı kotlardan gelen sular belediyemizin ön tarafında büyük bir birikintiye sebep oluyordu” ifadelerini kullanan Başkan Büyükakın, “Kutu menfez şeklinde olan altyapıda bir iş makinası çalışabilecek ve temizliğini yapabilecek büyüklüktedir. Elektrik direklerinin yer altına alınması, caddenin aydınlatması ile birlikte bu çalışma örnek bir projedir. Yaza doğru da nasip olursa buradaki çalışmamız bitmiş olacak” diyerek açıklamasını tamamladı.

YASİN ÖZLÜ, “TAHİR BAŞKANIMIZA ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUM”

Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü ise, “İlçemizin altyapısı açısından bu caddemiz sıkıntılı bir bölgeydi. Daha önce burada ciddi bir sel olmuştu. Yoğun yağış aldığımız bir dönemde hemen Büyükşehir Belediye Başkanımıza konuyu iletmiş ve yerinde inceleme yapmıştık. Şimdi Tahir Başkanımızın ve ekibinin sayesinde Selahaddin Eyyübi Caddesi’nde yaşadığımız sorun artık geride kalacak. Önümüzdeki yaz başında Belediyemizin ve Kaymakamlığımızın önündeki bu büyük sorun çözülmüş olacak. Bu proje başta olmak üzere ilçemize kazandırdığı tüm hizmetler için Tahir Başkanımıza bir kez daha çok teşekkür ediyorum” ifadelerini sarf etti.















