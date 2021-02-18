Başkan Büyükakın, BEM-BİR-SEN Genel Başkanı Uslu’yu Konuk Etti





Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası (BEM-BİR-SEN) Genel Başkanı Levent Uslu ile beraberindeki heyeti makamında konuk etti. Kendilerini samimi bir şekilde ağırlayan ve konuk eden Başkan Büyükakın’a teşekkür eden BEM-BİR-SEN Genel Başkanı Uslu, “Bugüne kadar Kocaeli adına yaptığınız çalışmalar için size teşekkür ediyorum” diyerek, “Sizin başkanlığınızda Kocaeli’ne daha iyi hizmet etmek için yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Sizlere de bu yoğun gündeminizdeki çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Arkadaşlarımızın Kocaeli’ne kazandırdığınız ve kazandıracağınız tüm hizmetler için sizden övgüyle bahsediyorlar. Bir çalışanın başkanını bu denli sevmesi çalışma verimini arttıracağı hep görülmüştür” dedi.

USLU, “HİZMET ETME AŞKI İLE ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

BEM-BİR-SEN Kocaeli Şube Başkanı Faruk Zihni’nin de katıldığı görüşmede, “Alt ve üstyapı hizmetlerinin haricinde sosyal belediyecilik anlayışı içerisinde ortaya koyduğunuz samimi çalışmaları da yakından biliyoruz” diyerek sözlerini devam ettiren Genel Başkan Uslu, “Kocaeli’ni daha huzurlu daha mutlu olması için çalışanlarınızla ve üyelerimizle hizmet etme aşkı ile çalışmaya devam edeceğiz. Bir kez daha çalışmalarınızda başarılar diliyorum” ifadelerini sarf etti. “Nazik ziyaretiniz için sizlere ve heyetinize çok teşekkür ederim” diyen Başkan Büyükakın ise, “Burada ve Bilecik Valiliği yaptığım dönemlerde BEM-BİR-SEN yönetimleriyle uyum içerisinde çalıştık. Bundan sonra da çalışmaya devam edeceğiz” vurgusu yaptı.

“AZİZ MİLLETİMİZE HİZMET EDİYORUZ”

BEM-BİR-SEN Genel Başkanı Levent Uslu’nun ‘Sosyal Belediyecilik’ açısından ortaya koyduğu anlamlı sözler üzerine Başkan Büyükakın ise, “Anadolu medeniyetimizin dünyaya öğreteceği çok şey olduğuna inanıyoruz. Bizim beslendiğimiz medeniyet, gerek sosyal belediyecilik açısından gerek çalışan ve işveren ilişkileri açısından farklı bir tarzı ortaya koyma potansiyeline sahiptir. Biz de bunun en güzel örneklerini gösterelim istiyoruz. Gücümüzün sınırlarını zorlayarak çalışma arkadaşlarımızla bu aziz millete hizmet ediyoruz. Arkadaşlarımız emeğinin ve alnının terinin karşılığını bulmadıkça, huzurlu olmadıkça yapılan hizmetlerden bereket çıkması da mümkün değildir” diye konuştu. Görüşme yapılan istişarelerin ardından sona erdi.



























