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Başkan Büyükakın, ‘’Birlikte çalışmaya devam edeceğiz’’

Başkan Büyükakın, “Şehrimizin güzelliklerine, kültürüne ve tarihine dair tüm değerlerine dönük atılacak adımlarda sivil toplum kuruluşlarımızla birlikte çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Başkan Büyükakın, ‘'Birlikte çalışmaya devam edeceğiz''

22 Şubat 2021 Pazartesi 11:31


Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr Tahir Büyükakın, Kocaeli Yerel Kültür Platformu Başkanı Metin Şentürk ve beraberinde ki heyeti makamında konuk etti. Görüşmede kentin tarihine ve kültürüne yapmış olduğu çalışmalardan dolayı Başkan Büyükakın’a teşekkür ziyareti gerçekleştirdiklerini söyleyen Şentürk, şehrin yerel kültürü ile ilgili çalışmalarında katkı vermeye hazır olduklarına da dikkat çekti. Üzerinde yaşadığımız Anadolu topraklarının bir kültür ve sanat hazinesi olduğunu ziyaret nedeniyle dile getiren Başkan Büyükakın, “Şehrimizin güzelliklerine, kültürüne ve tarihine dair tüm değerlerine dönük atılacak adımlarda sivil toplum kuruluşlarımızla birlikte çalışmaya devam edeceğiz” dedi. 

 

“ULAŞMASI VE ÖĞRENMESİNİ ÇOK KIYMETLİ BULUYORUZ”

Ziyarette Kocaeli Üniversitesinden Doç.Dr Arif Özkan, Gebze Teknik Üniversitesinden Prof. Dr.Numan Akdoğan ve Kadın Kollarını temsilen Melek Çeliköz’de hazır bulunduğu ziyarette, “Biliyoruz ki Anadolu medeniyeti derin bir kültür ve sanat mirasına sahiptir” diyen Başkan Büyükakın, “Bu mirasın gençlerimize ulaşması ve öğrenmesini çok kıymetli buluyoruz. Nesillerimizin bu kültürel mirasla büyümesi, Anadolu kültürünü ve kodlarını tanımasını için Kocaelili çocuklarımıza ve gençlerimize dönük proje üretmeye devam edeceğiz. Diğer bir taraftan Kocaeli’nin kültür ve sanat tarihine her türlü değeri katacak çalışmaları da yapmayı sürdüreceğiz. Nitelikli eserlerin ve çalışmaların şehrimize kazandırılması içinde adım atmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu. 

 

"KOCAELİ KENTLİLİK BİLİNCİ ÇALIŞTAYI"

Kocaeli Yerel Kültür Platformu olarak “2016 yılında Gebze, Darıca, Dilovası, Çayırova. Körfez, Derince, İzmit ve Kandıra’dan ilçelerinde on dernekle kurulduk” diyen Şentürk, amaçlarının “Kocaeli Yerel Kültürünü, tarihini, doğal güzelliklerini tanıtmak, yaşatmak ve gelecek kuşaklara aktarmak için çalışmalar yapmaktır” olduğunu ziyarette vurguladı. 2016 yılında Kocaeli Üniversitesi ve Gebze Teknik üniversitelerinden akademisyenlerin de desteği ile "Kocaeli Kentlilik Bilinci Çalıştayı" düzenlediklerini ve çalıştay sonucunu bir panel ile kamuoyu ile paylaştıklarını da belirten Şentürk, “Büyükşehir Belediyemizle “Kocaeli Yerel Yemek Kitabı" ve "Kocaeli Türküleri" çalışmasında tüm derneklerimiz ve özellikle kadın kollarımız ile destek verdik. Bu çalışmalar sonucu ortaya çıkan ve Büyükşehir Belediyemiz tarafından yayınlanan bu eserler herkes tarafından memnuniyetle karşılandı” ifadelerini sarf etti.

 

“DEĞERLİ BAŞKANIMIZ TAHİR BÜYÜKAKIN’A ÇOK TEŞEKKÜR EDERİZ”

Görüşmede, hayata geçirdikleri çalışmalar hakkında bilgi de veren Şentürk, “Özelikle Yerel Kültür Kadın Kollarımız "Yerel Kadın Korosu”nu kurdu. Kocaeli masallarını derlenip okullarda anlatılması, yerel yemeklerin ve kıyafetlerin tanıtılması, ulusal TV kanallarında birçok programda kültürümüzün tanıtılması çalışmalarında bulunduk. Tahir Başkanımızın liderliğinde kentimizde ki birçok kültürel mirasın korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması içinde gayret göstermeye devam edeceğiz. Şunu da dile getirmek isterim ki Kocaeli için yapılan güzel çalışmalardan dolayı değerli başkanımız Tahir Büyükakın’a çok teşekkür ederiz” diyerek sözlerini sonlandırdı.

 













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