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Başkan Büyükakın, “Bizim kırmızı çizgimiz milletimizdir”

“Bizim kırmızı çizgimiz milletimizdir” diyen Başkan Büyükakın, “Halkımızın gösterdiği istikametten başka bir istikametimiz yoktur. Bu hep böyle olacaktır.” dedi.

Başkan Büyükakın, 'Bizim kırmızı çizgimiz milletimizdir”

23 Temmuz 2021 Cuma 22:29

 Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr Tahir Büyükakın, İzmit Kuruçeşme Mahallesi Merkez Camisinde kıldığı Cuma namazı sonrası, bölgede ki esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Cami cemaatiyle de sohbet eden Başkan Büyükakın’a, AK Parti İzmit İlçe Başkanı Ali Güney ve teşkilat üyeleri eşlik etti. Vatandaşların Kurban Bayramlarını tebrik eden Başkan Büyükakın, “Sizlere huzurlu ve mutlu bir yaşam diliyorum. İzmit’e değer katacak Kuruçeşme tramvay hattında ekiplerimiz Kurban Bayramı’nda da yoğun bir şekilde çalışmaya devam ediyor” dedi. Kuruçeşmelilerin tramvay projesi için teşekkür ettiği Başkan Büyükakın, “İnşallah bu bölgemizde ulaşım daha konforlu olacak” ifadelerini de sarf etti. 

 

“HALKIMIZIN MUTLULUĞUNU HER ŞEYİN ÜSTÜNDE GÖRDÜK” 

Kocaeli’nin her köşesinde hizmet gerçekleştirdiklerini, gönül ziyaretleriyle vatandaşlarla hasbihal ettiklerini dile getiren Başkan Büyükakın, “Kurban Bayramı vesilesiyle kentimizde yoğun bir mesai harcadık. Halkımızla birlikte Kurban Bayramına girdik, mutluluklarına ortak olduk. Kimi zaman balkonlarında dinlenen hemşerilerimizin bayramlarını kutladık. Bir ve beraber olduk, hizmet noktasında eksik olan kısımların yapılması talimatını verdik. Halkımızın mutluluğunu her şeyin üstünde gördük ve bu bayramda yoğun bir mesai yaparak vatandaşlarımızın yanında olduk” ifadelerini sarf etti. 

 

“BİZ MİLLETİMİZLE BERABER YÜRÜDÜK” 

İzmit Kuruçeşme Mahallesi’nde 7’den 70’e her vatandaşla yakından ilgilenen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr Tahir Büyükakın, “Tabi her zaman söylediğimiz bir şey var ki o da, ‘Biz milletimizle beraber yürüdük ve bu hizmetleri halkımızla yaptık. İnşallah bundan sonra da böyle devam edeceğiz. Bizim kırmızı çizgimiz milletimizdir. Halkımızın gösterdiği istikametten başka bir istikametimiz yoktur. Bu hep böyle olacaktır.” diye konuştu. Ziyaret çekilen hatıra fotoğraflarının ardından sona erdi. 











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