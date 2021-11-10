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Başkan Büyükakın, ‘’Boşa Geçirecek Bir Dakikamız Bile Yok’’

Başkan Büyükakın, Derince kentsel yenileme çalışmalarının devam ettiği Araptepe Mevkii’nde incelemelerde bulundu

Başkan Büyükakın, ‘'Boşa Geçirecek Bir Dakikamız Bile Yok''

10 Kasım 2021 Çarşamba 09:45

 

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Derince kentsel yenileme çalışmalarının devam ettiği Araptepe Mevkii’nde incelemelerde bulundu. Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, AK Parti İlçe Başkanı Koray Merdan ve teknik ekiplerin de hazır bulunduğu incelemeler sonrası bir açıklama yapan Başkan Büyükakın, “Trafo Sokak ve İsmetpaşa Caddesinde üstyapı çalışmalarına en kısa sürede başlayacağız. Derince başta olmak üzere Kocaeli için çalışmaya, üretmeye devam edeceğiz.

Boşa geçirecek bir dakikamız bile yok” dedi.

 

“MİLLETİMİZLE BİZİM BİR AHDİMİZ VAR”

Derince’de bir takım inceleme ve ziyaretler yapan Başkan Büyükakın, altyapı ile birlikte üst yapıda önemli işler yaptıklarını ve yapmaya devam edeceklerini ifade eden Başkan Büyükakın, “Vatandaşlarımızın bize şunu söylüyor, çalışın ve bu kent için üretmeye devam edin. Bunu gittiğimiz her yerde ifade ediyor. Halkımızın bize olan güveni karşısında bizde daha çok çalışmak için enerji alıyoruz. Milletimizle bizim bir ahdimiz var. Bu ahdimiz hizmet ve eser üzerinedir. Sosyal, sağlık, kültür, gençlik, spor, altyapı, üstyapı yani insana dokunan insanı merkeze alan hizmetler, projeler. Durmayacağız, halkımızla birlikte kentimizin ve ülkemizin kalkınması için, ülkemizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bize gösterdiği muasır medeniyetler seviyesine çıkma hedefi için çok çalışacağız” şeklinde konuştu.





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