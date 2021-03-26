banner462
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Başkan Büyükakın: Bu gece dualarımız insanlığın virüsten kurtuluşu için olsun

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, içinde bulunduğumuz üç aylar içerisinde en mübarek gecelerden biri olan ve İslam dünyası için büyük önem taşıyan Berat Kandili dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Başkan Büyükakın: Bu gece dualarımız insanlığın virüsten kurtuluşu için olsun

26 Mart 2021 Cuma 10:16

Başkan Büyükakın mesajında, “Kurtuluş, af ve arınma anlamlarına gelen Berat, Müslümanlara kulluk bilinci ve hesap verme şuuruyla; hata, suç ve yanlışlardan kaçınmayı hatırlatır. Berat gecesi; günahlardan arınmayı, affedilmenin yanında affedici olmayı da öğretir. Bu gece bizlere, bağışlanmanın yanında bağışlayabilme şuurunu da kazandırır.

İnsanın kulluk yolculuğunda en önemli değişim ve dönüşüm noktalarından olan Berat Kandili, aynı zamanda Ramazan ayının nurlu gölgesinin üzerimize düşmeye başladığını hatırlatır ve bizi Ramazan’a hazırlar. Yüce Allah, Kur’an-ı Kerim’inde bizlere, “Allah’ın rahmetinden ümit kesmeyin! Çünkü Allah bütün günahları bağışlar. Şüphesiz ki O, çok bağışlayan, çok esirgeyendir” müjdesini vermektedir. Sevgili Peygamberimiz(SAV) de müminlere, “Allah’ım! Azabından affına, gazabından rızana sığınıyorum...” sözleriyle dua etmelerini öğretmiştir’’ açıklamasını yaptı.

Dünyayı ve ülkemizi saran pandemi günlerinde virüse karşı verdiğimiz amansız mücadelede birlik ve beraberliğimizin önemine de vurgu yapan Başkan Büyükakın, sözlerini şöyle tamamladı; “İnsanlık büyük bir virüs salgınıyla karşı karşıyadır. Türkiye ve Kocaeli olarak el ele verdik, bu hastalıkla amansız bir mücadeleye girdik. Bu mücadelede Rabbimiz yanımızdadır. Yeter ki tedbirlerimizi alalım, Temizlik, Maske, Mesafe kurallarına riayet edelim. Bu gece ellerimizi göğe yöneltirken, Rabbimizden insanlığın bu virüsten kurtuluşu için de dua edelim. Dualarımızdan fedakârca çalışan sağlık personelimizi, güvenlik güçlerimizi ve kamu kurum ve kuruluşlarında virüsle mücadele eden çalışanlarımızı da eksik etmeyelim. Bu gece vesilesiyle virüs salgınında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına ve tüm milletimize baş sağlığı dileklerimi iletiyorum, hastalarımıza da acil şifalar diliyorum.

Berat Kandilimizin; milletimiz, İslam âlemi ve tüm insanlık için bu virüs belasından kurtuluşa, sağlığa, afiyete ve hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Gecemiz mübarek olsun.’’

 

 

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Opet’in Kocaeli’deki 36’ncı İstasyonu Yolpet Petrol Hizmete Girdi Opet’in Kocaeli’deki 36’ncı İstasyonu Yolpet...
Kocaeli'de hafif ticari araç ile cip çarpıştı: 1 yaralı Kocaeli'de hafif ticari araç ile cip çarpıştı:...
Başkan Büyükgöz’e Şenkaya’dan Konuk heyet Başkan Büyükgöz’e Şenkaya’dan Konuk heyet
Kocaeli Valisi Seddar Yavuz'dan Berat Kandili mesajı Kocaeli Valisi Seddar Yavuz'dan Berat Kandili mesajı
İSU, İzmit’te Terfi Merkezleri Revize Ediliyor İSU, İzmit’te Terfi Merkezleri Revize Ediliyor
Başkan Büyükakın, ‘’1500 Konut İçin Kamulaştırma Çalışmaları Başladı’’ Başkan Büyükakın, ‘’1500 Konut İçin Kamulaştırma...
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

Opet’in Kocaeli’deki 36’ncı İstasyonu...
OPET’in Türkiye genelindeki 1204’üncü, Koaceli’deki 36’ncı istasyonu Yolpet Petrol, markanın müşteri...

Haberi Oku