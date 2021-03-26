Başkan Büyükakın: Bu gece dualarımız insanlığın virüsten kurtuluşu için olsun

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, içinde bulunduğumuz üç aylar içerisinde en mübarek gecelerden biri olan ve İslam dünyası için büyük önem taşıyan Berat Kandili dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Başkan Büyükakın mesajında, “Kurtuluş, af ve arınma anlamlarına gelen Berat, Müslümanlara kulluk bilinci ve hesap verme şuuruyla; hata, suç ve yanlışlardan kaçınmayı hatırlatır. Berat gecesi; günahlardan arınmayı, affedilmenin yanında affedici olmayı da öğretir. Bu gece bizlere, bağışlanmanın yanında bağışlayabilme şuurunu da kazandırır.

İnsanın kulluk yolculuğunda en önemli değişim ve dönüşüm noktalarından olan Berat Kandili, aynı zamanda Ramazan ayının nurlu gölgesinin üzerimize düşmeye başladığını hatırlatır ve bizi Ramazan’a hazırlar. Yüce Allah, Kur’an-ı Kerim’inde bizlere, “Allah’ın rahmetinden ümit kesmeyin! Çünkü Allah bütün günahları bağışlar. Şüphesiz ki O, çok bağışlayan, çok esirgeyendir” müjdesini vermektedir. Sevgili Peygamberimiz(SAV) de müminlere, “Allah’ım! Azabından affına, gazabından rızana sığınıyorum...” sözleriyle dua etmelerini öğretmiştir’’ açıklamasını yaptı.

Dünyayı ve ülkemizi saran pandemi günlerinde virüse karşı verdiğimiz amansız mücadelede birlik ve beraberliğimizin önemine de vurgu yapan Başkan Büyükakın, sözlerini şöyle tamamladı; “İnsanlık büyük bir virüs salgınıyla karşı karşıyadır. Türkiye ve Kocaeli olarak el ele verdik, bu hastalıkla amansız bir mücadeleye girdik. Bu mücadelede Rabbimiz yanımızdadır. Yeter ki tedbirlerimizi alalım, Temizlik, Maske, Mesafe kurallarına riayet edelim. Bu gece ellerimizi göğe yöneltirken, Rabbimizden insanlığın bu virüsten kurtuluşu için de dua edelim. Dualarımızdan fedakârca çalışan sağlık personelimizi, güvenlik güçlerimizi ve kamu kurum ve kuruluşlarında virüsle mücadele eden çalışanlarımızı da eksik etmeyelim. Bu gece vesilesiyle virüs salgınında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına ve tüm milletimize baş sağlığı dileklerimi iletiyorum, hastalarımıza da acil şifalar diliyorum.

Berat Kandilimizin; milletimiz, İslam âlemi ve tüm insanlık için bu virüs belasından kurtuluşa, sağlığa, afiyete ve hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Gecemiz mübarek olsun.’’