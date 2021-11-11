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Başkan Büyükakın: Bu Gönülden Muhabbetimizi Daha Da Güçlendireceğiz

Başkan Büyükakın, Kocaeli’ndeki Cem Evleri Dernek Başkanlarını makamında konuk etti

Başkan Büyükakın: Bu Gönülden Muhabbetimizi Daha Da Güçlendireceğiz

11 Kasım 2021 Perşembe 14:05

 Her yıl olduğu gibi bu yıl da Nevşehir’deki Hacı Bektaş'ı Veli Türbesini ziyaret etmek isteyen vatandaşların ulaşım ve konaklama ihtiyacının karşılanması nedeniyle Kocaeli’ndeki Cem Evleri Dernek Başkanları, Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’a teşekkür ziyareti gerçekleştirdi. Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı İzmit Şubesi Tavşantepe Cem Evi Başkanı ve Kocaeli Cem Evleri Dönem Sözcülüğünü de yürüten Ali Ekber İncesu, “Tahir Başkanımıza bizlere gönülden verdiği tüm destekler için çok teşekkür ediyorum. Ne zaman bir konuda talebimiz olsa, yardıma ihtiyaç duysak kendisi ilgileniyor, bizimle beraber atılması gereken tüm adımları yakından takip ediyor” dedi.

 

“AMACIMIZ KENTİMİZDEKİ TÜM GÖNÜLLERE DOKUNMAK”

Derince Çınarlı Cemevi Başkanı İrfan Yoloğlu, Körfez Cemevi Başkanı Ziya Karadağ, Çayırova Cemevi Başkanı Halil İbrahim Araz, Mecidiyeköy Muhtarı Fahrettin Korkutata, Balören Köyü Muhtarı Ahmet Demir, Bayraktar Köyü Muhtarı Alicevat Tomardur ve Gebze Mudurnutepe Cemevi Başkanı Dursun Ali Akbaş’ın yer aldığı ziyarette konuklarıyla yakından ilgilenen Başkan Büyükakın, “İnşallah aramızdaki bu gönülden muhabbetimizi daha da güçlendireceğiz. Büyükşehir Belediyesi olarak Cem Evlerimizden ve vatandaşlarımızdan gelen taleplere hızlı bir şekilde cevap vermeye çalışıyoruz. Bizim amacımız kentimizdeki tüm gönüllere dokunmak, halkımızla birlikte yürümektir. Çok şükür bunu bugüne kadar başardık, bundan sonra da başarmaya devam edeceğiz. Bizlerin görevi sizlerin hizmetinde olarak Kocaeli’ni ve ülkemizi geleceğe daha güçlü bir şekilde taşımaktır” ifadelerini sarf etti. Birliktelikte Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Cem Evleri Koordinatörü Mutlu Beyazgül de hazır bulundu.





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