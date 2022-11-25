Başkan Büyükakın: Bu hilalin altında bir fark yok bizim için





Sivil Toplum Kuruluşlarıyla her fırsatta bir araya gelen, ziyaretler gerçekleştirerek kente dair ortak aklı diri tutan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaeli Gümüşhaneliler Vakfı'nın yeni yönetim kurulu başkanı Kenan Öge ve yönetim kurulu üyeleriyle buluştu. Ani bir rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybeden önceki başkan Köksal Kara’yı bir kez daha rahmetle anan Başkan Büyükakın, “Vakıf başkanımız Kenan Öge ve ekibine bir kez daha çalışmalarında başarılar diliyoruz. Vakıf binamıza ne zaman gelsek evimizde gibi hissediyoruz. Gümüşhane dendiğinde aklıma Gümüşhanevi Hazretleri geliyor. Daha nice büyük ilim insanları ve manevi büyükler geliyor. İşte bu büyüklerimizin Anadolu’nun hamurunun karışmasında çok büyük emekleri var” dedi.





“DÜNYAYA ADALET DAĞITAN BİR TÜRKİYE VAR”

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, AK Parti İzmit İlçe Başkanı Ali Güney, MHP Derince İlçe Başkanı Salim Sayar, Kocaelispor Kulüp Başkanı Engin Koyun, Körfez Ticaret Odası Başkanı Recep Öztürk ve çok sayıda davetlinin yer aldığı buluşmada, “Değerlerimize sahip çıktığımızda Anadolu’nun görülmeyen ağlarla birbirine bağlı olduğunu görürüz. İşte bunlar memleketimizin gönül bağlarıdır” diyen Başkan Büyükakın, “Bu hilalin altın bir fark yok bizim için. Kardeşlik, birlik ve beraberlik içinde yaşamaya kararlı bir şekilde devam edeceğiz. Bakınız tahıl krizinde bile dünyaya adalet dağıtan bir Türkiye var. Gıda krizinin önüne geçen bir Türkiye var. Afrika’nın ülkelerinin Ukrayna limanlarından çıkan tahıla ulaştırmak için çalışan bir Türkiye var” şeklinde konuştu.





“BARIŞIN, REFAHIN VE ADALETİ İÇİN ÇALIŞMAK ZORUNDAYIZ”

“Hayırlı bir hizmetler için koşuyor, iyiliğin sayısını artırmak için gayret ediyoruz” vurgusu yapan Başkan Büyükakın, “İyilik yapmak zordur. Ancak hayırda yarışmak, hayırlı işler yapmak üzere bir araya gelmek zorundayız. Yeni Türkiye yüzyılına girdik. Gayretimiz ve mücadelemiz devletimizin güçlenerek yoluna devam etmesidir. Eğer tüm gücümüzle dünyada barışın, refahın ve adaleti için çalışmak zorundayız. Yoksa dünyada gelecekte gerçekten yaşanmaz bir hale gelme durumu var. Tabi bunun yanında Büyükşehir Belediyesi olarak, tüm dikkatimizi ve enerjimizi şehrimizle birlikte ülkemizin aydınlık geleceğe çevirmiş yönünde ki tüm engelleri kendi ölçeğimizde kaldırmaktır. Bunun için tüm gayretimizle çalışmaya devam edeceğiz” diyerek sözlerini tamamladı. Birliktelik yapılan görüş alışverişinin ardından sona erdi.