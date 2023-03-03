banner890
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Başkan Büyükakın: "Bu milletin mayası çok sağlam"

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Bu milletin mayası çok sağlam. Bunu bir kez daha Hatay’da gördük. Türkiye’nin her köşesinden insanlar Hatay’a gelmişti. Aynı zamanda depremin olduğu tüm kentlere koşmuştu. Hala durmuyor ve yardımlarını esirgemiyor" dedi.

Başkan Büyükakın:

03 Mart 2023 Cuma 17:08

 
 

  Deprem felaketinin ardından Hatay'da görevlendirilen Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, kente döndüğünde Gebze ve Çayırova'da temaslarda bulundu. Çayırova Fatih Caddesinde esnafı ziyaret eden Başkan Büyükakın, "Milletimizin en zor zamanında yaptıkları yardımlar ve gösterdikleri yüce gönüllülük için bizzat gerek esnafımıza gerek derneklerimize gerekse tüm vatandaşlarımıza bir kez daha teşekkür ediyorum" dedi. 
 Büyükakın, esnaf ziyaretinin ardından afetin ardından el ele verip yardıma koşan derneklerin temsilcileri ve bölgenin kanaat önderleriyle buluştu. Büyükakın'a Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, AK Parti Gebze İlçe Başkanı Recep Kaya ile Ak Parti Çayırova İlçe Başkanı Servet Günay ve teşkilat üyeleri de eşlik etti. 
   
 "Bu milletin mayası çok sağlam" 
 Buradaki programının ardından Çayırova ilçesinde depremzede Ümit Gök’ün ailesini de ziyaret eden Başkan Büyükakın, geçmiş olsun dileklerini iletti. Büyükakın, "Yardımlarını ve misafirperverliğini esirgemeyen hemşerilerime teşekkür ediyorum. Depremde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Yaralı olanlarına da acil şifalar diliyorum. Şunun altını özellikle çizmek istiyorum. Bu milletin mayası çok sağlam. Bunu bir kez daha Hatay’da gördük. Türkiye’nin her köşesinden insanlar Hatay’a gelmişti. Aynı zamanda depremin olduğu tüm kentlere koşmuştu. Hala durmuyor ve yardımlarını esirgemiyor" diye konuştu. 
    







İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Depremzede Vatandaşlara Mobil Hizmet Noktasında EYT Hizmeti (VİDEOLU HABER) Depremzede Vatandaşlara Mobil Hizmet Noktasında...
Tarihi Nasrullah Cami Yeniden İbadete Açıldı (VİDEOLU HABER) Tarihi Nasrullah Cami Yeniden İbadete Açıldı (VİDEOLU...
Darıca Millet Bahçesi Vatandaşları Yeşil İle Buluşturacak Darıca Millet Bahçesi Vatandaşları Yeşil İle...
Minik Zeynep’in gönderdiği oyuncaklardan çıkan not, duygulandırdı (VİDEOLU HABER) Minik Zeynep’in gönderdiği oyuncaklardan çıkan...
Abonman İndirimli Kart Uygulaması Başladı Abonman İndirimli Kart Uygulaması Başladı
Defne'deki Çadır Kent Sosyal Yaşam Alanına Dönüştü Defne'deki Çadır Kent Sosyal Yaşam Alanına Dönüştü
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner892

banner883

banner377

Depremzede Vatandaşlara Mobil Hizmet Noktasında...
Adıyaman’da depremzedeler EYT’den faydalanmak için kurulan mobil hizmet noktalarına akın etti.

Haberi Oku