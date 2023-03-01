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- Başkan Büyükakın: "Bu mutfak Marmara'ya hizmet verecek"

- Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, muhtemel bir depremde Marmara Bölgesi'ne hizmet vermesi için projelendirilen afet mutfağını yerinde inceledi. Büyükakın, "Bu mutfak afet durumunda Marmara'ya hizmet verecek" dedi.

- Başkan Büyükakın:

01 Mart 2023 Çarşamba 20:44

 
 
 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 19 Eylül'de temeli atılan Gıda Üretim Tesisini şehre kazandırıyor. Afet mutfağını ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Afet mutfağı muhtemel bir afet halinde hem kentimize hem de çevre illere yapılacak yardımlar konusunda yaptığımız en önemli projelerden birisidir. Bu mutfak afet durumunda Marmara'ya hizmet verecek. Burası afet zamanlarında afet mutfağı olarak faaliyet gösterecek. Aynı zamanda da Antikkapı’nın tüm çalışmalarının merkez üssü haline gelecek. Tasarım, afet organizasyonuna uygun planlandı. Günde 36 bin kadar vatandaşımıza 3 öğün yemek çıkaracak. Aynı zamanda da günlük 100 bin kişiye çorba verme imkanı olacak. Ekmek üretim kapasitesi 30 bine kadar çıkacak. Ağustos ayı gibi tamamlanacak" dedi. 
 Başkan Büyükakın'a incelemeleri sırası
nda Genel Sekreter Balamir Gündoğdu, Genel Sekreter Yardımcısı Sadık Uysal ve Antikkapı Genel Müdürü İslam Yücel de eşlik etti. 
 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin muhtemel bir afette Marmara Bölgesi'ne hizmet sunması için Başiskele’de projelendirdiği Gıda Üretim Tesisi Projesinde çalışmalar sürüyor. 5 bin 300 metrekare kapalı alana sahip üretim tesisi planlanıyor. Proje içerisinde kuru ve soğuk depo alanları, gıda hazırlık, pişirme, paketleme ve sevkiyat bölümleri yer alacak. 
 



                             


İHA
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