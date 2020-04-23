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Başkan Büyükakın: “Bu Ramazan’da gönüllerde buluşalım”

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, 11 ayın sultanı Ramazan ayına kavuşmamız nedeniyle bir açıklama yaptı. Başkan Büyükakın; ‘’Bu Ramazan’da sofralarda değil, gönüllerde buluşalım’’ dedi.

Başkan Büyükakın: 'Bu Ramazan'da gönüllerde buluşalım”

23 Nisan 2020 Perşembe 15:24

Başkan Büyükakın, Ramazan ayının başlangıcı nedeniyle yayınladığı mesajda ülkemizin ve tüm İslam aleminin hayırlı bir Ramazan ayı geçirmesi temennisini dile getirirken, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: ‘’11 ayın sultanı olan Ramazan ayına bir kez daha kavuşmanın mutluluğu ve huzuru içerisindeyiz. Bu yıl maalesef Ramazan ayı boyunca camilerimiz kapalı olacak, oruçlarımızı ailelerimizle birlikte açacağız. Teravih namazlarını evlerimizde kılacağız. Her zaman olduğu gibi bu Ramazan ayında da Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak halkımızın hizmetinde olacağız. İhtiyaç sahibi ailelere gıda yardımlarımız, sıcak yemek dağıtımlarımız ve evde bakım hizmetlerimiz Ramazan ayında da artarak devam edecek. Ben bu Ramazan’da Kocaelili hemşerilerimin sofrasına oturmayı, iftar yemeklerinde dualar eşliğinde hep birlikte oruç açmayı çok arzu ediyordum. Koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirlerden elde edilen başarılı sonuçlar, bize sosyal mesafeyi korumanın önemini bir kez daha gösteriyor. Bu nedenle aynı sofralarda buluşamayacağız. Ancak bedenen bir arada olamasak da gönüllerimiz yine bir arada olacak. Yan yana saf tutamasak da aynı kıbleye yine birlikte yöneleceğiz. Kocaeli’nde yaşayan tüm vatandaşlarımızın hayırlı, huzurlu, sağlıklı bir Ramazan geçirmesini temenni ediyorum. Ve hep birlikte sağlık, mutluluk içinde Ramazan Bayramı’na kavuşabilmeyi Rabbimden niyaz ediyorum. Sevgili Kocaelililer, bir kez daha şunu ifade etmek isterim ki sizler bizim için çok değerlisiniz. O nedenle lütfen Ramazan ayı boyunca da evlerinizde kalmaya, alınan tedbirlere en sıkı şekilde uymaya devam edin. Allah’a emanet olun, sağlıcakla kalın.’’

 

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