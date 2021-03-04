Başkan Büyükakın, ‘’Bu yüzyıl Türkiye’nin yüzyılı olacaktır’’

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Mahallelerde yapılan imar uygulamalarıyla tapu sorununu gündeminden çıkarmak için adımlar atan Gebze Belediyesi’nin Pelitli Mahallesi konut ve ticaret alanındaki hak sahiplerinin tapu dağıtım törenine katıldı. Burada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı İnsan Hakları Eylem Planı hakkında konuşan Başkan Büyükakın, “Cumhurbaşkanımızın açıkladığı eylem planı hem ulusal hem de uluslararası düzeyde bir kez daha heyecan yarattı. Özellikle daha hızlı işleyen adalet, bireysel özgürlükler ve bu özgürlüklerin teminatı altına alınması konusundaki vurgusuyla uluslararası çevreler başta olmak üzere yabancı basınında ciddi bir ilgi uyandırdı. Beğeniyle karşılanan bu eylem planı, inşallah Anayasa’nın yeniden ele alınması ve yeni bir anayasanın yapılmasıyla Türkiye’nin önü çok daha açılmış olacak. Bu yüzyıl Türkiye’nin yüzyılı olacaktır” dedi.

“HAKİMİYETİNİ GÖSTEREN BİR TÜRKİYE VAR”

“Yarım asra yaklaşan ömrümde gördüğüm kadarıyla Türkiye artık kabuklarını kıran, dünyanın önemli ülkelerini arasına giren bir trend içindedir” diyen Başkan Büyükakın, “Ülke olarak yükselişimizin önlenebilir olmadığı herkes tarafından görülüyor. Hem bölgesinde hem de dünyada söz sahibi olan, otur dediğinde oturmayan kalk dediğinde kalkmayan, sadece kendine biçilmiş olan rolü oynamayan, benimde sözüm var diyen, Karadeniz’den Akdeniz’e, Ege’den uluslararası sulara kadar bütün coğrafyalarda hakimiyetini gösteren bir Türkiye var. Buna hep birlikte şahitlik ediyoruz. Bu memleketin evlatları olarak hepimiz gurur duyuyoruz.” ifadelerini sarf etti.

“DÜNYANIN SÜPER GÜÇLERİNDEN BİRİ OLACAK”

“Ermenistan’ın işgal ettiği toprakları Azeri kardeşlerimiz tarafından alınmasında ülkemizin gayretleri ve katkılarıyla gerçekleştirilmiştir” diyen Başkan Büyükakın, konuşmasını şu şekilde tamamladı “Ülkemizin hem askeri alandaki gücünü hem de dış politikadaki gücünü göstermesiyle buralara kadar geldik. İnşallah bu yükselişimiz devam edecek. Yüzyılın sonunda geldiğimizde Türkiye gerçekten dünyanın süper güçlerinden biri olacak. Pandemi döneminde zorluklar yaşadık. Dünya da zorluklar yaşıyor. Dünyada çok büyük bir ekonomik daralma var. Amerika’sından Japonya’sına, Almanya’sından birçok ülke negatif büyüme oranıyla karşı karşıyadır. Türkiye ise pozitif büyüme oranıyla yoluna devam ederken, aynı zamanda çok hızlı büyüyen bir ülkedir. Pandemi sıkıntılarına rağmen bu süreçte geride kalacak. İnşallah el birliğiyle bu süreci birlikte yönetmeyi başaracağız. Pandemi sürecini de birlikte başarıyla atlatacağız.”