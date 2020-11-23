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Başkan Büyükakın, ‘’Büyük bir aşkla çalışıyoruz’’

Başkan Büyükakın, “Yüzlerce yıldır Anadolu ve bölge coğrafyalarında mayanlanmış kültürümüz, coronavirüs salgının geride kalmasıyla birlikte hemşeri derneklerimizin faaliyetleriyle gelecek kuşaklara ulaştırılacak” ifadelerini sarf etti.

Başkan Büyükakın, ‘'Büyük bir aşkla çalışıyoruz''

23 Kasım 2020 Pazartesi 12:15


Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Kocaeli Samsun Dernekleri Federasyon Başkanı Reşat Akın ve Artvin Batum Havalisi Dernekleri Federasyon Başkanı Mikail Kalyoncu ve yönetimlerini makamında konuk etti. Coronavirüs ile mücadelede elde edilecek başarılı sonuçların geleceği daha güçlü kılacağının vurgulandığı görüşmelerde, temizlik, maske ve mesafenin önemine bir kez daha değinildi. “İnsan hareketliliğimizi mümkün olduğu kadar azaltmak bu mücadelede çok önemlidir” diyen Başkan Büyükakın, “Ancak bu şekilde bulaşma hızını da düşürebiliriz. Tabi bunun yanında maske, mesafe ve temizliğe de maksimum seviyede dikkat etmeliyiz” dedi.

 

“KADİM KÜLTÜRÜMÜZÜN TÜM DERİNLİKLERİNE İNECEK”

Sivil toplum kuruluşlarının demokrasiye olan katkısına da değinilen görüşmede, milli birlik ve beraberliğe dikkat çeken Başkan Büyükakın, “Milli değerlerimizin ve kültürlerimizin geleceğe taşınması çok önemlidir. Dünyada yaşanan bu coronavirüs sürecini geride bıraktığımızda, inanıyorum ki kültürel faaliyetlerde çok önemli bir artış olacaktır. Çocuklarımız ve gençlerimiz geçmişten gelen o kadim kültürümüzün tüm derinliklerine inecek. Yüzlerce yıldır Anadolu ve bölge coğrafyalarında mayanlanmış kültürümüz, hemşeri derneklerimizin faaliyetleriyle gelecek kuşaklara ulaştırılacak” ifadelerini sarf etti.

 

“GÜÇLÜ BİR TÜRKİYE BIRAKACAĞIZ”

Kocaeli Samsun Dernekleri Federasyon Başkanı Reşat Akın ve Artvin Batum Havalisi Dernekleri Federasyonu yöneticilerine nazik ziyaretleri için teşekkür eden Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, “Kentimiz için yaptığımız her yatırımda halkımızın taleplerine cevap verebilmek için büyük bir aşkla çalışıyoruz. Elbette gerek alt yapı gerek üst yapı noktasında şehrimizde büyük hizmetlerimiz ve projelerimiz oluyor. Ancak çocuklarımıza ve gençlerimize miras olarak, 2053 vizyonlarını hayata geçirecekleri bir kent, güçlü bir Türkiye’yi bırakacağız” açıklamasını yaptı.






 

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