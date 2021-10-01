banner669
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Başkan Büyükakın; Camiler birliğimizi pekiştiren yegâne mekanımızdır

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın yayınladığı bir mesajla Camiler Ve Din Görevlileri Haftasını kutladı. “Camilerimiz, uzlaştıran ve barıştıran, birliğimizi pekiştiren mekânlardır.” diyen Başkan Büyükakın, “Camilerimiz, toplumun her kesiminden insanın herhangi bir ayrıma gitmeden bir araya geldikleri, kaynaştıkları, aynı heyecanları yaşadıkları, kardeşlik, birlik ve beraberlik duygularının doruk noktasına ulaştığı kutsal yerlerdir” ifadesini kullandı.

Başkan Büyükakın; Camiler birliğimizi pekiştiren yegâne mekanımızdır

01 Ekim 2021 Cuma 12:51

Camiler ve Din Görevlileri Haftası nedeniyle bir tebrik mesajı yayınlayan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, camilerin ve din görevlilerinin toplum için olan önemine işaret etti. Başkan Büyükakın, mesajında şunları ifade etti:  “Camiler, İslâm’ın ilk dönemlerinden itibaren biz Müslümanların hayatında önemli bir yer tutmuştur. Cami, nefes aldığımız dost bir ev. Cami, fakir fukara çaresiz insanların çaresi. Cami, zenginin fakirle, işçinin işverenle, yönetenin yönetilenle, muhacir ile yerlinin bütünleştiği büyük bir insanlık evi. Cami, ibadet ve fikir merkezidir. 

Camilerimize hayat veren, camilerimizin ayrılmaz bir parçası olan din görevlilerimizden, müezzinlerimizden ve diğer çalışanlarımızdan Allah razı olsun. Nasıl imame tespihin tanelerini bir arada tutuyorsa, din görevlilerimiz de cemaatini bir arada tutarak kutsal bir görevi icra ediyor. Korona virüs sürecinde Vefa Sosyal Destek gruplarında da en ön safta görev aldılar. Her şeyden önce gönül, sevda ve fedakârlık isteyen bu kutsal görevi üstlenen din görevlilerimizin haftasını kutluyorum. Rabbim bizleri, camilerimizden ve ezan sesinden eksik etmesin. Camilerimizi de cemaatsiz bırakmasın. ’’ 

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Saadet Partisi YİK Başkanı Asiltürk vefat etti Saadet Partisi YİK Başkanı Asiltürk vefat etti
Kocaeli’nin Yeni Turizm Filmini 1,5 Milyon Kişi İzledi Kocaeli’nin Yeni Turizm Filmini 1,5 Milyon Kişi...
Dilovası Girişindeki Altyapı Çalışmasında Sona Geliniyor Dilovası Girişindeki Altyapı Çalışmasında Sona...
1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü Mesajı 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü Mesajı
Başkan Şayir, Önce Masada Sonra Sahada İnceledi Başkan Şayir, Önce Masada Sonra Sahada İnceledi
Başkan Büyükakın, “Çocuklarımızı sosyal medyanın risklerinden korumalıyız” Başkan Büyükakın, “Çocuklarımızı sosyal...
Yukarı Çık

banner660

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

Saadet Partisi YİK Başkanı Asiltürk vefat...
Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Başkanı Oğuzhan Asiltürk, tedavi gördüğü hastanede 86...

Haberi Oku