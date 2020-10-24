Başkan Büyükakın, Çayırova Sazlıdere’de İnceleme Yaptı

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Çayırova Sazlıdere mevkisinde inceleme gerçekleştirerek vatandaşlarla bir araya geldi. Bölgeyi gezen ve burada ki sakinlerle buluşan Başkan Büyükakın, Sazlıdere ki incelemesinin ardından yaptığı açıklamada, “Sazlıdere de yaşayan vatandaşlarımızın taleplerini yerinde gördük. İlçe Belediyemizle birlikte burada ki eksikliklerin giderilmesi için ekiplerimize talimatımızı verdik” dedi. Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi ve beraberinde ki heyetle birlikte Sazlıdere’de gerçekleştirdiği incelemede, tüm vatandaşlarla yakından ilgilenen ve dinleyen Başkan Büyükakın, “Milletimizin derdiyle dertleniyoruz. Halkımızı dinledik, çocuklarımızın daha güzel bir yerde yaşaması için gerekli adımları atacağız” ifadelerini de sarf etti.

“KADINLARIMIZIN ÖNERİLERİNİ VE TALEPLERİNİ DİNLEDİ”

Kocaeli’nin her köşesinde halkla buluşan Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr Tahir Büyükakın, bu seferde Çayırova’nın Sazlıdere mevkiisinde yaşayan vatandaşların taleplerin dinledi. Sazlıdere sakinlerinin temsilcileriyle görüşen ve dinleyen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr Tahir Büyükakın, bölgede yaşayan kadınlarla da sohbet etti. Kadınları da dikkatlice dinleyen Başkan Büyükakın, “Annelerimiz ve kadınlarımız burada her günü yaşıyorlar. Eksiklikler konusunda kadınlarımızın önerilerini ve taleplerini dinledik” açıklamasını yaptı.

“TAHİR BAŞKANIMIZIN GELİŞİNDEN ÇOK MUTLU OLDUK”