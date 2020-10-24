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Başkan Büyükakın, Çayırova Sazlıdere’de İnceleme Yaptı

Başkan Büyükakın, Çayırova Sazlıdere mevkisinde inceleme gerçekleştirerek vatandaşlarla bir araya geldi.

Başkan Büyükakın, Çayırova Sazlıdere'de İnceleme Yaptı

24 Ekim 2020 Cumartesi 15:00

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir BüyükakınÇayırova Sazlıdere mevkisinde inceleme gerçekleştirerek vatandaşlarla bir araya geldi. Bölgeyi gezen ve burada ki sakinlerle buluşan Başkan BüyükakınSazlıdere ki incelemesinin ardından yaptığı açıklamada, “Sazlıdere de yaşayan vatandaşlarımızın taleplerini yerinde gördük. İlçe Belediyemizle birlikte burada ki eksikliklerin giderilmesi için ekiplerimize talimatımızı verdik” dedi. Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi ve beraberinde ki heyetle birlikte Sazlıdere’de gerçekleştirdiği incelemede, tüm vatandaşlarla yakından ilgilenen ve dinleyen Başkan Büyükakın“Milletimizin derdiyle dertleniyoruz. Halkımızı dinledik, çocuklarımızın daha güzel bir yerde yaşaması için gerekli adımları atacağız” ifadelerini de sarf etti.  

 

KADINLARIMIZIN ÖNERİLERİNİ VE TALEPLERİNİ DİNLEDİ 

Kocaeli’nin her köşesinde halkla buluşan Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr Tahir Büyükakın, bu seferde Çayırova’nın Sazlıdere mevkiisinde yaşayan vatandaşların taleplerin dinledi. Sazlıdere sakinlerinin temsilcileriyle görüşen ve dinleyen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr Tahir Büyükakın, bölgede yaşayan kadınlarla da sohbet etti. Kadınları da dikkatlice dinleyen Başkan Büyükakın, “Annelerimiz ve kadınlarımız burada her günü yaşıyorlar. Eksiklikler konusunda kadınlarımızın önerilerini ve taleplerini dinledik” açıklamasını yaptı. 

 

“TAHİR BAŞKANIMIZIN GELİŞİNDEN ÇOK MUTLU OLDUK” 

“Belediyecilik gönül işi, aşk işidir” diyen Başkan Büyükakın, Belediyecilik dertli insanların işidir” vurgusu yaparak ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, Biz dertliyiz. Halkımızın dertlerinin dinmesi için Belediyecilik noktasında elimizden geleni yapıyoruz. Bizler hem eser hem de gönül belediyeciliği yapmak için gayret ediyoruz. Vatandaşlarımızla el ele gönül gönüle bir birlikteliğimiz var. Samimiyetle halkımızın dinliyoruz” ifadelerini sarf etti. Başkan Büyükakın daha sonraSazlıdere sakinlerinin temsilcilerle birlikte görüş alışverişi yaptıktan sonra bölgeden ayrıldı. Sazlıdere sakinleri ise, Başkan Büyükakın’ın kendilerini ziyaret etmeleri ve eksiklikleri yerinde görmesi nedeniyle çok mutlu olduklarını da dile getirdiler. Büyükakın’a teşekkür eden Sazlıdere’de yaşayan vatandaşlar, “Tahir Başkanımıza çok güveniyoruz” ifadelerini de ettiler.   












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