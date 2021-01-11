Başkan Büyükakın, “Çekilen çileleri ve hastane kuyruklarını unutmadık”



Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr Tahir Büyükakın, Çayırova Devlet Hastanesi’nin yapılacağı alanda bir dizi incelemeler gerçekleştirdi. İnşa çalışmalarının başlamasının öncesinde gerekli olan yolların yanı sıra altyapıda ki bazı çalışmaların Büyükşehir Belediyesi tarafından yapıldığını söyleyen Başkan Büyükakın, “Çayırova Devlet Hastanesi’nin bölge için çok önemli bir ihtiyaca cevap verecek” vurgusu yaptı. İncelemeye Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, AK Parti Çayırova İlçe Başkanı Servet Günay, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Gökmen Mengüç ve Mustafa Altay’ın yanı sıra ilgili daire başkanları ile teknik ekiplerinde hazır bulunduğu denetimde Başkan Büyükakın, “İnşaatı yapılacak Devlet Hastanemizin projeleri Sağlık Bakanlığımız tarafından tamamladı. Şubat ayı içerisinde ihalenin gerçekleşmesi içinde hazırlıklar yapılıyor” dedi.

“HASTANE İNŞAATI HIZLI BİR ŞEKİLDE BAŞLAYIP DEVAM EDECEK”

“Sağlık Bakanlığı’mızın hazırlıkları bir taraftan devam ederken diğer bir taraftan da Büyükşehir Belediyesi olarak bizler projenin başlaması için gereken yol ve altyapı çalışmalarını hayata geçirdik” diyerek açıklaması sürdüren Başkan Büyükakın, “Şu anda ekiplerimiz bu hazırlıkların yüzde yetmiş kadarını tamamladı. İnşallah en kısa zamanda buradaki çalışmalar tamamlanacak. İlgili kurumlarla temaslarda sağlanarak doğalgaz ve elektrik gibi ihtiyaçların altyapısına dönük temaslarda sağlandı. İnşallah onlarda en kısa zamanda yapılacak sonra da hastane inşaatı hızlı bir şekilde başlayıp devam edecek” şeklinde konuştu.

“HAYRETLE VE ŞAŞKINLIKLA KARŞILIYORLAR”

“Yıllardır beklenen ve Çayırova ilçemiz açısından Devlet Hastanesi’ne çok ihtiyaç vardı” diyerek açıklamasına devam eden Başkan Büyükakın, “İnşallah Çayırova’mıza hizmet edecek hastanemiz doğru bir yerde inşa edilecek ve hemşerilerimizin mutluluğuna hizmet verecek” dedi. “Hastanelerimizde 2000’li yılları öncesinde ki acı tablosunu gençlerimiz hatırlamazlar” diyerek muayene ve ilaç kuyruklarının varlığından bugünkü nesle bahsettiklerinde hayretle ve şaşkınlıkla karşıladıklarını belirten Başkan Büyükakın, “Hastanelerde muayene olabilmek için gece ikide üçte sıra alabilmek için o evin büyüklerinin yollara düştüğünü söylediğim de anlamsız gözlerle nasıl böyle bir şey olabilir manasında bize bakıyorlar. 2000’li yılların öncesinde ki halkımızın tedavi olabilmek için çektiği çileleri ve hastane kuyruklarını unutmadık” ifadelerini sarf etti.

“HASTANELERİMİZDE YAŞANAN DÖNÜŞÜM HERKESİN MALUMUDUR”

Türkiye’nin otel konforunda çok sayıda hastanesi olduğu, vatandaşımızın insanca dünya standardında hatta üzerinde sağlık hizmetine kavuşma imkânı elde ettiğini de belirten Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr Tahir Büyükakın, “Şu anda Türkiye, Avrupa’daki birçok ülke için sağlık hizmeti almak için gidilen bir ülke olarak görülmektedir. Bu manada yapılan yatırımlar ve hastanelerimizde yaşanan dönüşüm herkesin malumudur. Şehir Hastaneleri, Koronavirüs ile mücadele de bize çok ciddi bir katkı sağladı. Eğer hastane kapasitemiz yeterli olmasaydı, bu pandemiden Fransa, İtalya ve İspanya gibi ülkelerin yaşadığı çok ciddi mağduriyetleri bizde yaşayacaktık. Hastanelerin bahçelerinde insanlarımızı tedavi etmek zorunda kalacaktık. Çok şükür Cumhurbaşkanımızın liderliğinde atılan adımlarla o tarz kötü durumlarla karşılaşmadık. Çayırovalı hemşerilerimiz hastanemizin tamamlanmasının ardından bu güzel sağlık hizmetinden yararlanmış olacak” ifadelerini sarf etti.







ÇİFTÇİ, “TAHİR BAŞKANIMIZIN ÇOK ÖNEMLİ TALİMATLARI OLDU”

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi ise, “Devlet Hastanemizin yapılacak olmasından dolayı emekleri olan Büyükşehir Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Hastane inşaatının başlaması için yol yapılması gerekiyordu. Altyapı için de Tahir Başkanımızın çok önemli talimatları oldu. Bir kez daha gerek bu yatırımın ilçemize kazandırılması noktasında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, Sağlık Bakanımıza, Milletvekillerimize, Tahir Başkanımıza ve destek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Çayırovalı hemşerilerimiz, inşallah bu hastanemiz tamamlandığında çok güzel bir hizmet daha alacak” diyerek açıklamasını tamamladı.















