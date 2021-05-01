Başkan Büyükakın, Çocukları Mutlu Etmeyi Sürdürüyor

Eğitimden spora, kültürel etkinliklerden gençlik kamplarına, bilgi evlerinden akademi liseye, akademi üniversiteden sosyal etkinliklere kadar her alanda çocuklara ve gençlere dönük adım atmayı sürdüren Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, diğer bir taraftan gerçekleştirdiği sürpriz ziyaretlerle de çocukları sevindirmeye devam ediyor. Karamürsel’de gerçekleştirdiği ziyaretlerde çocukların bisiklet hayallerini gerçekleştiren Başkan Büyükakın, “Çocuklarımızın mutluluğuna ve heyecanına ortak olmak bizleri de son derece mutlu etti. Bu ülke ve kent biliyoruz ki çocuklarımızın ve gençlerimizin omuzlarında yükselecek. Her alanda neslimizi daha donanımlı yetiştirmek için çalışmaya devam edeceğiz” açıklamasını yaptı.

“TEBESSÜMÜN ARTMASI İÇİN YOĞUN BİR GAYRETİMİZ VAR”

Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, AK Parti Karamürsel İlçe Başkanı Sait Mete, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Aydınlık ve beraberindeki heyetle hayallerine kavuşan çocuklarla birlikte vakit geçiren Başkan Büyükakın, “Dünyayı ve kentleri güzelleştiren en önemli güzelliğin çocukların tebessümü olduğunu çok iyi biliyoruz. Her çocuğumuzun ve gencimizin yüzünde bu tebessümün artması için yoğun bir gayretimiz var. Bugün Karamürsel ilçemizin güzel çocuklarımızın tebessümüyle mutlu olduk. Dünyada yaşanan savaşların, çatışmaların, açlık ve kıtlıkların milyonlarca çocuğun hayallerini yıktığını, yüzlerinde tebessümden eser kalmadığını, mutluluk duyacak en küçük sebebe dahi o ufacık elleriyle tutunduğunu çok iyi biliyoruz. İnşallah bu acıları yaşayan çocuklarımızın tebessümle hayata bakabilmeleri için atılan her adımı da değerli buluyorum” ifadelerini sarf etti.

“GELECEĞE EMİN ADIMLARLA KOŞMASINI İSTİYORUZ”

Bisiklet başta olmak üzere çocukların farklı hayallerini gerçekleştiren Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, “Çocuklarımızın dünyaya her daim o saf yürekleriyle geleceğe emin adımlarla koşmasını istiyoruz. Onların bizlere gösterdiği büyük sevgisine karşılık verebilmek için de çalışmalarımızı ve projelerimizi özellikle pandemi sonrası için de bir taraftan yürütüyoruz” şeklinde konuştu.



















