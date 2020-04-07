Başkan Büyükakın çocukları unutmadı

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, koronavirüs tedavisi devam eden çocuklara oyuncak hediye etti.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınına karşı titiz bir çalışma sürdürüyor. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, bu mücadele sürecinde hastalığa yakalanan çocuklara oyuncak gönderdi.

BAŞKANDAN ÇOCUKLARA MORAL

Türkiye’de koronavirüs salgını yayılmaya devam ediyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, salgının önüne geçmek için çalışmalarını sürdürüyor. Mücadele sırasında görev yapan çalışanlara birçok jest yapan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, bu kez hastalığa yakalanan çocuklar için harekete geçti. Başkan Büyükakın, hastalığa yakalanan çocuklar için oyuncak gönderdi.

OYUNCAKLAR TESLİM EDİLDİ

Başkan Büyükakın’ın aldığı oyuncaklar Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Kadın ve Aile Hizmetleri Şube Müdürlüğü’ne teslim edildi. Kadın ve Aile Hizmetleri Şube Müdürlüğü personeli aldıkları oyuncakları Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören korona hastası çocuklara verilmek üzere hastane yönetimine teslim etti.

“HASTALIĞI YENECEKLER”

Salgının en kısa sürede bitmesini temenni eden Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın; “Bu salgına karşı çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu süreçte bu hastalık ile mücadele eden çalışanlarımızı ve hastalarımızı unutmuyoruz. Covid-19 testi pozitif çıkıp şuan hastanede tedavi gören çocuklarımız var. Bu çocuklarımızın moralini yükseltmek ve hastalığa karşı umutlarını arttırmak için onlara oyuncak gönderdik. İnşallah bir an önce hastalığı yenerler ve sağlıklı bir şekilde evlerine dönerler” dedi.



