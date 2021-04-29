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Başkan Büyükakın, Çocukların Hayalini Gerçekleştirdi

Büyükşehir Belediyesi Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, çocukların hayalini gerçekleştirdi

Başkan Büyükakın, Çocukların Hayalini Gerçekleştirdi

29 Nisan 2021 Perşembe 09:19

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, deniz uçağıyla İzmit Körfezi’ni özel konukları ile denetledi. Hayalleri uçakla seyahat etmek olan çocuklar, Başkan Büyükakın ile İzmit’i kuşbakışı görme fırsatı buldu. Hayallerine kavuşan çocukların mutluluğu ve heyecanı ise görülmeye değerdi.

 

UÇAKLA İZMİT’İ GEZDİLER

Büyükşehir Belediyesi Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, çocukların hayalini gerçekleştirdi. Uçakla İzmit’i görme hayalini kendisine ileten çocukları misafir eden Başkan Büyükakın, Büyükşehir Belediyesi’ne ait deniz uçağı ile İzmit’i gezdirdi. Uçakta onlarla yakından ilgilenen Büyükakın, bol bol sohbet ederek çocukların heyecanına ortak oldu.

 

“ÇOCUKLARIMIZIN MUTLULUĞU BİZLERİN DE MUTLULUĞUDUR”

Başkan Büyükakın, “Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın mutluluğu bizlerin de mutluluğudur. Bir çocuğun gülüşü hiçbir şeyle değişilmez. Çocuk gülerse dünya da güler. Yavrularımızın hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. On bir ayın sultanı Ramazan ayının özünde paylaşmak, sevindirmek vardır. Çocuklarımızı, salgın nedeni ile pek dışarıda arkadaşları ile oynayamadığı bu günlerde mutlu ettiğimiz için çok sevinçliyiz. İnşallah bu zorlu sürecin üstesinden geldikten sonra çocuklarımızla daha fazla vakit geçireceğiz” dedi.

 

“İZMİT HAVADAN DA ÇOK GÜZEL”

Hayallerine kavuşan çocuklar ise deniz uçağıyla İzmit’i gezerken çok heyecanlı ve mutlu gözlerle kenti izledi. Başkan Büyüakın’a gezi sırasında geçtikleri yerler hakkında sorular da soran çocuklar, İzmit’in havadan da çok güzel bir şehir olduğunu gördüklerini Başkan Büyükakın’a iletti. Çocuklar hayallerine kavuşmanın mutluluğunu yaşarken, kendileriyle çok yakından ilgilenen Başkan Büyükakın’a teşekkür etti.

 

















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