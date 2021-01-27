Başkan Büyükakın, ‘’Çok önemli sağlık ve sosyal hizmetlerine imza attık’’

Moğalistan Başkonsolosu Khishigsuren Sharav’ı makamında konuk eden Başkan Büyükakın, iki ülke ticaret hacminin artması için Kocaeli’ndeki OSB’ler başta olmak üzere sanayi ve ticari kuruluşlarıyla yapılacak yüz yüze görüşmele dikkat çekti.

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Moğalistan Başkonsolosu Khishigsuren Sharav’ı makamında konuk etti. İki ülke arasındaki ilişkilerden kentlerin ticari birlikteliklerine kadar birçok konunun ele alındığı görüşmede, sanayi ve ticaret odalarıyla kurulacak ilişkilerin önemine vurgu yapıldı. Pandemi nedeniyle dünyada yaşanan sağlık hizmetlerindeki sorunlara rağmen Türkiye’nin çok iyi organize olduğunu dile getiren Başkan Büyükakın, “Ülkemizin sahip olduğu sağlık altyapısının önemi bu son bir yılda daha iyi görüldü. Bu dönemde sağlık ve sosyal altyapımız çok iyi işler başardı. Büyükşehir Belediyesi olarak bizlerde bu dönemde çok önemli sağlık ve sosyal hizmetlere imza attık” dedi.

“BARIŞA, HUZURA VE REFAHA KATKI SUNUYOR”

Büyükşehir Belediyesi Genel sekreter Yardımcısı Sadık Uysal ile Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Murat Yavuz’un da hazır bulunduğu ziyarette, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye’nin, pandemi döneminde yüzlerce ülkeye destek olduğunun altı çizildi. “2023, 2053 ve 2071 hedeflerine doğru milletçe koşuyoruz” vurgusu yapan Başkan Büyükakın, “Türkiye, dünyanın her köşesinde barışa, huzura ve refaha katkı sunmak için büyük çaba sarf ediyor. Mazlumların yanında oluyor, pandemi dönemlerindeki gibi kriz anlarında hiçbir ülkeye destekvermekten kaçınmıyor. Bunun güzel bir örneğini de Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığımız (TİKA), Moğolistan’ın Kovid-19 mücadelesine destek sağlamak amacıyla maske üretimiyle gerçekleştirmişti” ifadelerini sarf etti.

YÜZ YÜZE YAPILACAK GÖRÜŞMELERE DİKKAT ÇEKTİ

Moğalistan Başkonsolosu Khishigsuren Sharav’ın gerçekleştirdiği nezaket ziyaretinden dolayı çok mutlu olduğunu dile getiren Başkan Büyükakın, iki ülke ticaret hacminin artması için Kocaeli’ndeki OSB’ler başta olmak üzere sanayi kuruluşlarıyla yapılacak yüz yüze görüşmelere dikkat çekti. Görüşme esnasında iki ülke arasındaki kurulabilecek yakın işbirliği alanlarının büyüklüğüne vurgu yapılırken, Moğolistan ile Türkiye arasındaki yakın ilişkilerin geliştirilmesinin ticaret rakamlarına çok büyük katkı sunacağı ifade edildi. Birliktelik yapılan görüş alışverişinin ardından sona erdi.



















