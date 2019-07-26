Başkan Büyükakın, Çöplü ve Gökbudak’ı konuk etti

Örnek davranışlarından dolayı Çöplü ve Gökbudak’ı makamında konuk eden Başkan Büyükakın, “Sadece şoförlük değil aynı zamanda insanlık adına da güzel örnekler gösterdiler” açıklamasını yaptı.

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, kullandığı hat 200 numaralı otobüsüyle ilerlerken Güzelyalı mevkiinde yol kenarında gördüğü Türk bayrağını yerde bırakmayan Mehmet Çöplü ve kullandığı otobüsle seyir halinde ilerlerken aracının önünde silahlı çatışmaya müdahale ederek vurulan bir vatandaşa aldığı ilk yardım tekniklerini uygulayarak hayatını kurtaran Resul Gökbudak’ı makamında ağıladı. Örnek davranışlarından dolayı UlaşımPark A.Ş şoförlerini tebrik eden Başkan Büyükakın, “Hem Mehmet kardeşimizi hem de Resul kardeşimizi göstermiş oldukları örnek davranıştan dolayı öncelikle tebrik ediyorum. İyi ve güzel davranışların da teşvik edilmesi gerektiğine inanıyoruz” dedi.

“ŞEHRİMİZDE YAYGINLAŞMASINI DA İSTİYORUZ”

UlaşımPark A.Ş Genel Müdürü Salih Kumbar ve Otobüs İşletme Müdürü Metin Griginci’nin de yer aldığı birliktelikte otobüs şoförlerini ödüllendiren Başkan Büyükakın, “Bu davranışların örnek ve rol model olmasını istiyoruz. Bu örnek davranışların şehrimizde yaygınlaşmasını da istiyoruz. Diğer arkadaşlarımızda bu güzel davranışları örnek alsınlar. Böylelikle otobüs şoförlerimizin yapmış hizmet kalitesi de sürekli olarak yükselsin istiyoruz” ifadelerini sarf etti.

“İNSANLIK ADINA DA GÜZEL ÖRNEKLER GÖSTERDİLER”

Özellikle Çöplü ve Gökbudak’ı görmek ve bizzat tebrik etmek istediğini ifade eden Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, “Bu güzel davranışların devamını diğer arkadaşlarımızın da bunu örnek almasını istediğimiz için kendilerine bir kez daha teşekkür ediyorum. Onlardan Allah razı olsun. Sadece şoförlük değil aynı zamanda insanlık adına da güzel örnekler gösterdiler. Başarılarının devamını dilerken kendilerine ve çalışanlarımıza kazasız belasız bir iş hayatını rabbimden diliyorum” diyerek sözlerini tamamladı.