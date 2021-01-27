Başkan Büyükakın, “Daha yapacak çok işimiz var”

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr Tahir Büyükakın, Gebze Ticaret Odası Başkanı Nail Çiler ve beraberindeki yönetim kurulu üyelerini konuk etti. Covid-19 süreci başta olmak üzere iş dünyası ve Gebze bölgesinin gelişimi adına atılan ve atılacak projeler hakkında konuklarına bilgi veren Başkan Büyükakın, “Gece gündüz demeden çalışmaya devam ediyoruz. Gebze bölgemiz için çok önemli projeleri bir bir hayata geçiyoruz. Tabi daha yapacak çok işimiz var. Milletimizin emrinde olan bizler, hizmet üretmeye ve gönüllerde kalmaya devam edeceğiz” dedi.

“ESER SİYASETİMİZİ SÜREKLİ BİR ADIM ÖTEYE TAŞIMA GAYRETİNDEYİZ”

Nazik ziyaretleri için Gebze Ticaret Odası üyelerine teşekkür eden Başkan Büyükakın, pandemi nedeniyle esnaflara dönük hayata geçen sosyal yardım paketlerin öneminden bahsetti. Ulaşım başta olmak üzere çevre, sağlık, spor ve gençlik projeleri hakkında konuklarına bilgi veren Başkan Büyükakın, ortak akılla hareket ettiklerini belirterek, “Gebzemize dönük attığımız adımlarla vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak içinde büyük gayret gösteriyoruz. Şunu da dile getirmek isterim ki şehrimizin fiziki çehresinin sembolü olan eserlere baktığınızda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasını görürsünüz. Hizmet siyasetimizi, eser siyasetimizi sürekli bir adım öteye taşıma gayretindeyiz. Bakın Gebze’de hayata geçirdiğimiz Metro projemiz tüm hızıyla sürüyor. OSB’lerden Darıca ilçemize kadar gidecek Metro, ulaşımda ve trafikte büyük kolaylık sağlayacak” diye konuştu.

“DÜNYAYA EN HAZIR ÜLKELER ARASINDA TÜRKİYE’DİR”

Gebze Ticaret Odası Başkanı Nail Çiler ve yönetimiyle yakından ilgilenen, şehre dair öneri ve taleplerini dinleyen Başkan Büyükakın, küresel siyasi ve ekonomik düzenin yeniden yapılanma sürecinin salgınla birlikte hızlandığı gerçeğine dikkat çekerek, “Dünyada yeni bir döneme girilmiştir. Bu yeni döneme hazırlayacak çalışmalara yönelen Cumhurbaşkanımızın varlığı bizlere burada güç vermektedir. Pandemi sonrası dünyaya en hazır ülkeler arasında Türkiye bulunmaktadır. Üretimden yatırıma her alanda ülkemiz pandemi sonrası yoğun ilgi görecektir” diye konuştu. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak yatırımlara devam ettiklerini dile getiren Başkan Büyükakın, “Alt yapı çalışmalarına Gebze’de ağırlık verdik. 4 bin 580 metre uzunluğundaki altyapı çalışmaları dahilindeki üç etap tamamlandı. Çelik borulardan imalatı yapılan yeni içme suyu hattı yaklaşık 20 milyon TL’ye mal oldu” diye konuştu.

PROJELER BİR BİR DEVREYE ALINIYOR

Çalışma kapsamında Adem Yavuz, Cumhuriyet, Mimar Sinan, Yavuz Selim, Ulus ve Hürriyet Mahallesi üstü kotları, Mevlana ve İstasyon Mahallelerinin bir kısmı, Hacı Halil, Yenikent, Gaziler, Mustafa Paşa, Köşklü Çeşme, Osman Yılmaz, İnönü, Güzeller, Kirazpınar, Arapçeşme, Sultan Orhan, Tatlıkuyu, Barış, Muallimköy ve Tavşanlı Mahalleleri’ni besleyen 1200 mm’lik ctp ana isale hattı tamamen iptal edilerek yenilendiğini dile getiren Başkan Büyükakın, “Gebze’de hali hazırda lise öğrencilerine yönelik ücretsiz hizmet veren Akademi Lise’den bir yenisi daha hayata geçirdik. Bu kapsamda Gebze Osman Yılmaz Mahallesi Şehit Numan Dede Caddesi üzerinde bulunan binayı Akademi Lise’ye dönüştürdük. Kentimizde kimsenin aç ve açıkta kalmaması içinde gayret gösteriyoruz. Sıcak bir aşa, sıcak bir yuvaya hasret kalan vatandaşlarımızın ihtiyacını Barınma ve Konaklama Merkezleri ile sağlıyoruz. Bu kapsamda Gebze ilçesi Mevlana Mahallesi’nde kurulan yeni merkez 7 gün 24 saat hizmet vermeye başladı” diyerek açıklamalarını tamamladı. Ziyaret yapılan görüş alışverişinin ardından sona erdi.





























