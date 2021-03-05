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Başkan Büyükakın, ‘’Darıca Balyonoz Koyu'nun güzelliğine güzellik katacağız’’

Başkan Büyükakın, Darıca Bayramoğlu sahilinde bulunan Balyanoz Koyu’nda yapılan düzenleme çalışmalarında inceleme gerçekleştirdi.

Başkan Büyükakın, ‘'Darıca Balyonoz Koyu'nun güzelliğine güzellik katacağız''

05 Mart 2021 Cuma 13:24


Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Darıca Bayramoğlu sahilinde bulunan Balyanoz Koyu’nda yapılan düzenleme çalışmalarında inceleme gerçekleştirdi. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, AK Parti Darıca İlçe Başkanı Ufuk Acay, Darıca Belediyesi Meclis üyeleri, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Altay ve teknik ekiplerin de hazır bulunduğu denetlemede yeni sahil projesinin tüm detayları hakkında bilgi alan Başkan Büyükakın, “Burada gerçekleştireceğimiz projeyle Darıca Balyonoz Koyu'nun güzelliğine güzellik katacağız. Bu sahil projemiz bölgemizin yeni cazibe merkezi olacak. 203 bin metrekare sahil parkı projemizi inanıyorum ki vatandaşlarımızın çok beğeneceği çok güzel bir sahil şeridi olacak” dedi.

 

3 BİN 128 METRE UZUNLUĞA SAHİP OLACAK

Kocaeliler için hizmete alınan birçok sahil projesine yenisini eklemek için büyük bir çalışma başlatan Başkan Büyükakın, Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı tarafından yürütülen proje kapsamında Darıca ilçesi Bayramoğlu Sahili’ndeki Balyanoz Koyu’nun tamamlanmasının ardından birçok sosyal tesisin halkın hizmetinde olacağını da dile getirdi. Tesviye ve düzenleme çalışmalarına devam edilen sahil toplamda 3 bin 128 metre uzunluğa sahip olacak. Projesi kapsamında basketbol sahası, fitness alanları, marina, mescit, tenis kortu, çocuk oyun alanı, kafeterya, otopark, bisiklet ve yürüyüş yolu, meydan gibi sosyal tesis ve mekanlar da inşa edilecek. 

 

KOCAELİ’NİN YENİ CAZİBE MERKEZLERİNDEN BİRİSİ OLACAK

Kocaeli’nin cazibe merkezlerinden birisi olan Şehit Er Gökhan Hüseyinoğlu Sahil Parkı’nı vatandaşların hizmetine sunan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Balyanoz Koyu Sahil Düzenleme Projesi ile Darıca’ya önemli bir yatırım daha yapıyor. İçerisinde her yaştan vatandaşın hoşça vakit geçirebileceği Balyanoz Koyu’ndaki inşa edilen sahil parkı, Kocaeli’nin yeni cazibe merkezlerinden birisi olacak.

 











 

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