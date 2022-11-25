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Başkan Büyükakın: Derdimiz Türkiye’nin ve şehrimizin daha fazla kalkınmasıdır

Başkan Büyükakın “Derdimiz her alanda Türkiye’nin ve şehrimizin daha fazla kalkınmasıdır” sözleriyle kalkınmaya verdiği önemi ifade etti

Başkan Büyükakın: Derdimiz Türkiye'nin ve şehrimizin daha fazla kalkınmasıdır

25 Kasım 2022 Cuma 14:11


 



Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaeli Elazığlılar Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Feti Kapan ve beraberindeki heyetin yanı sıra Kartepe Turizm Derneği Başkanı Kamil Öçbe ve yeni yönetimi makamında ağırladı. Türkiye Azeri Dernekleri Federasyon Başkanı Bilal Dündar ve Azerbaycan Milletvekili Aydın Hüseyinov ile beraberindeki resmi heyeti makamında konuk eden Başkan Büyükakın, misafirleriyle yakından ilgilendi. Yerel, ulusal ve uluslararası konuların görüşüldüğü buluşmalarda, “Derdimiz Türkiye’nin ve şehrimizin kalkınmasıdır” diyen Başkan Büyükakın, “Sivil Toplum Kuruluşlarımızla olan işbirliğimizle bu amaca uygun çalışmaları yapmaktır. Gerek gençlik gerek kadın gerekse farklı alanlarda sosyal sorumluluk projelerimizle yol almak ülkemiz ve şehrimiz adına çok önemli gönüllülük çalışmalarıdır” dedi.

 

“GEREK KENTİMİZ GEREKSE BÖLGE İÇİN KAZANIM OLACAKTIR”

Dünyadaki gelişmeleri yakından takip edilmesinin gereğini de ifade eden Başkan Büyükakın, Turizm Derneği Başkanı Kamil Öçbe ve yeni yönetimine ziyaretleri nedeniyle de, “Kocaeli’nin turizm alanında ki potansiyelini çok iyi biliyoruz. Bu nedenle alt ve üst yapı çalışmaları, turizm gelirlerinden pay alacak projelerin geliştirilmesi noktasında Büyükşehir Belediyesi olarak çalışıyoruz. Kartepe Teleferik projemiz bu anlamda önemli bir mihenk taşlarındandır. Gerek kentimiz gerekse bölge için kazanım olacaktır. Her alanda” ifadelerini sarf etti.

 

“11 MİLYON TONDAN DAHA FAZLA TAHIL”

Türkiye Azeri Dernekleri Federasyon Başkanı Bilal Dündar ve Azerbaycan Milletvekili Aydın Hüseyinov ile beraberindeki heyetin ziyareti nedeniyle gıda krizinin önüne geçilmesi amacıyla Rusya-Ukrayna ve BM ile Karadeniz’de tahıl koridoru girişimi hayata geçirilmesinin uluslararası alan başta olmak üzere dünyanın hayati bir sorunun çözülmesine katkının altını çizen Başkan Büyükakın, “Nasıl Azerbaycan’ın öz topraklarının geri kazanılması gibi bugüne kadar 11 milyon tondan daha fazla tahılın dünya pazarına uluşmasında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın gayreti ve çabaları oldu. Azerbaycan’ın kahraman milletinin de ortaya koyduğu büyük fedakarlıklar sayesinde bugün Azeri kardeşlerimiz toprakları geri alındı” ifadelerini sarf etti. Birliktelikler yapılan görüş alışverişinin ardından sona erdi.

 





 

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