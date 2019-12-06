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Başkan Büyükakın, Doğan Ve Öbek’i Ziyaret Etti

Başkan Büyükakın, Dr. Nevzat Doğan ve Dr. Hakan Höbek’i ziyaret etti.

Başkan Büyükakın, Doğan Ve Öbek'i Ziyaret Etti

06 Aralık 2019 Cuma 22:54

 Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr Tahir Büyükakın, MEDAR Gebze Hastanesi Yönetim Kurulu üyesi ve önceki dönem İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan ile Merkez Hastanesi sahibi Dr. Hakan Öbek’i iş yerlerinde ziyaret etti. AK Parti Gebze İlçe Başkanı İrfan Ayar ve Büyükşehir Belediyesi Bölge Koordinatörü İbrahim Pehlivan’ın da eşlik ettiği ziyarette Doğan ve Öbek, nazik ziyaretleri için Başkan Büyükakın’a teşekkür etti.

 



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