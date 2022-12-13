Başkan Büyükakın: Dünyanın kaderini BM’deki 5 ülke belirleyemez



Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, BEMBİR-SEN Kocaeli Şube Başkanı Faruk Zihni, Kocaeli Manav Kültürü Dernekler Federasyonu Başkanı Şükrü Başaran, Pusula Gençlik ve Düşünce Derneği Başkanı Savaş Akpolat ve beraberindeki heyetleri makamında ağırladı. Başkan Büyükakın ayrıca TÜBİTAK Bilim Merkezi Denetleme Komitesiyle de bir araya geldi. Konuklarıyla yerelden uluslararasına, sanattan kültüre, spordan gençliğe, ulusal gelişmelerden bilimsel çalışmalara kadar geniş bir yelpazede görüşen Başkan Büyükakın, “Bir kentin arzu edilen seviyelere gelmesinin arkasında sivil yapıların ve bununla beraber ortaya koyacakları çalışmaların önemine inanıyorum. Her fırsatta gönüllülük ilkesiyle fikir üreten, gençlere ilham kaynağı olan, geleceğe dair sözü olan STK’lar çok kıymetli oluşumlardır” dedi.

“BEDENİMİZİ TAŞIN ALTINA KOYMALIYIZ”

Konuklarını ayrı ayrı ağırlayan Başkan Büyükakın, görüşmelerde, “Nesillerimize, 2053 ve 2071 vizyonlarını hayata geçirebilmeler için çok güçlü, gelişmiş ve kalkınmış bir devlet bırakmak zorundayız. Bölgesinin ve dünyanın en güçlü devletleri haline gelmek istiyorsak bugünden daha çok çalışmalıyız. Bu hedefe uygun sizlerin de yapacağı birçok iş olduğunu biliyorum. Kuşakların bu dönüşüme ayak uydurabilmeleri için birlikte hareket etmek zorundayız. Bugünden daha çok çalışmak, Cumhurbaşkanımızın hedeflerine katkı sunmak için bedenimizi taşın altına koymak zorundayız” ifadelerini sarf etti.

“DAHA ADİL BİR DÜNYA MÜMKÜN’’”

Dünyanın geldiği son durumun da değerlendirildiği görüşmelerde, “Dünyanın kaderini BM’deki 5 ülke belirleyemez” vurgusu yapan Başkan Büyükakın, “Cumhurbaşkanımız bunun için, ‘Dünya beşten büyüktür’ diyor. Bunun için, ‘Daha adil bir dünya mümkün’ diyor. Medeniyetimizden gelen kodların ne kadar güçlü olduğunu tam anlamıyla kavradığımızda, dünyanın çok daha güçlü bir Türkiye’ye ihtiyacı olduğunu da görürüz. Bugün dünya üzerindeki adaletsizlikler emperyalist devletlerin aç gözlülüğünden kaynaklanıyor. Bakın Cumhurbaşkanımız aynı zamanda mazlumların nasıl hamisi ise gariplerin dayanağı ve destekçisi de Kocaeli’de Büyükşehir Belediyesi’dir. Biz bu anlayıştan asla taviz vermiyoruz. Hemşerilerimizin bir derdi olduğunda, bize ihtiyacı olduğundan hemen yanındayız. Zaten Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın bizlere talimatı da bu şekildedir” açıklamasını yaptı.

“DEVLETİNİ YANINDA GÖRMÜŞ MİLYONLARCA İNSANIMIZ VAR”

“Mazlumun derdini anlatmayı zalimin insafına bırakmayacağız” diyen Başkan Büyükakın, “Şunun altını özellikle çizmek istiyorum. Dünyada nasıl mazlumların destekçisiysek, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde de ülkemizin her köşesinde devletini yanında görmüş milyonlarca insanımız var. 2000’li yıllardan bugüne geldiğimizde bazı gerçekleri ve yapılanları çok iyi hatırlamak gerekiyor. Bugün sivil akıl daha fazla ön plandaysa, vesayetler tek tek yıkıldıysa bunların başaran Cumhurbaşkanımızdır” yorumunu yaptı.

“İSTİKAMETİMİZ BELLİDİR, BU DA GÜÇLÜ TÜRKİYE’DİR”

“Ülkemizin gelişmesi ve her alanda güçlenmesinin arkasındaki irade Cumhurbaşkanımızdır” diyen Başkan Büyükakın, “Bundan dolayıdır ki Türkiye Yüzyılı, Cumhuriyetimizin yüzüncü yıl dönümü, aslında dünyaya farklı mesajların verileceği bir dönemi işaret etmektedir. Bunu çok iyi görmek ve anlamak gerekiyor. Türkiye’nin kadim devlet anlayışı, dünyadaki yeni rolü için kendine hedefler belirlemiştir. Aslında bizi engelleme çalışmalarının ve arzularının tek bir nedeni var, o da artık kendi çıkarlarını koruyan, hak ettiğini alan bir Türkiye’nin olmasıdır. Biz bu yoldan ayrılmayacağız. İstikametimiz bellidir, bu da güçlü Türkiye’dir. Milletimiz de bunu çok iyi biliyor ve görüyor. Gelecek nesillerimizin ve gençlerimizin gelecekte haklarını korumak için dünyaya gereken mesajları veriyoruz” diye konuştu. Ziyaretler karşılıklı görüş alışverişinin ardından sona erdi.





















