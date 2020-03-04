Başkan Büyükakın, esnaf ve vatandaşlara Türk bayrağı hediye etti

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, İzmit Bekirdere Üçyol mevkiinde esnaf ve vatandaşlara Türk bayrağı hediye etti. AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, AK Parti İzmit İlçe Başkanı Ali Güney ve AK Parti İzmit İlçe Gençlik Kolları Başkanı Aykut Çağlayan’ın da eşlik ettiği ziyaretlerde, esnaf ve vatandaşlarla hasbihal eden Başkan Büyükakın, 27 Şubat tarihi itibariyle rejimin tüm unsurlarını hedef alacak şekilde kapsamlı hâle bir operasyon başlatıldığını dile getirdi. Başkan Büyükakın, “Bahar Kalkanı Harekâtı” başta olmak üzere terörle mücadele büyük kahramanlıklar gösteren askerimize, polisimize ve tüm emniyet mensuplarımıza Kocaeli’nden dualarımızı ve desteklerimizi gönderiyoruz” dedi.

“ÖZGÜRLÜĞÜMÜZÜN SEMBOLÜ BAYRAĞIMIZI HEDİYE EDİYORUZ”

Daha önce Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı Harekâtlarıyla ülkemizin sınır güvenliğine dönük gerçekleştirilen tüm operasyonlarda şehit olan kahramanlara çok şey borçlu olduklarını da dile getiren Başkan Büyükakın, “Suriye İdlib'de rejimin gerçekleştirdiği ve 36 askerimizin şehit olduğu hain saldırı sonrası Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın Başkomutanlığında devletimiz şehitlerimizin kanını yerde bırakmamıştır. Bir kez daha menfur saldırıda hayatını kaybeden askerlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına da baş sağlığı, yaralı askerlerimize de acil şifalar diliyorum. Bugün Bekirdere’deki esnaflarımıza özgürlüğümüzün sembolü bayrağımızı hediye ediyoruz. Dükkanlarında bu bayrakları asarak buradan tüm terör örgütlerine gereken dersi veren askerlerimize manevi desteklerimizi gönderiyoruz” ifadelerini sarf etti.

“HALKIMIZA DA ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUM”

Vatanımızın bölünmez bütünlüğü, milletimizin huzur ve güvenliği için geçmişte olduğu gibi günümüzde de hayatlarını feda etmekten çekinmeyen tüm şehitleri rahmetle ve minnetle andıklarını da vurgulayan Başkan Büyükakın’a, Türk Bayrağı konusunda ki hassasiyetinden dolayı esnaflar ve vatandaşlar teşekkür etti. “Bugün bir kez daha dünyaya milli birlik ve bütünlüğünü her şeyin üstünde tuttuğunu gösteren halkımıza da çok teşekkür ediyorum” diyen Başkan Büyükakın, “Canımızdan aziz bildiğimiz kutsal vatan topraklarımızı korumaya devam edeceğiz” hatırlatmasıyla açıklamalarını tamamladı.