Başkan Büyükakın, “Faiz Lobisi Para Kazansın İstiyorlar”

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr Tahir Büyükakın, AK Parti Dilovası

İlçesi 61. Danışma Meclisine katılarak gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. “Hedefimiz belli ve önce 2023’tür”

diyen Başkan Büyükakın, “Dünyanın her yerinde inanılmaz bir şekilde ve şu ana kadar hiç görmediğimiz şekilde

organize olmuş, dört bir yandan üzerimize saldırdıklarına ve geldiklerine şahit oluyoruz” dedi. Dünya da ve

Türkiye’de yaşanan ekonomik gelişmelerden, Soros ile Kavala’nın ilişkisine kadar birçok konu üzerinde

değerlendirme yapan Başkan Büyükakın, “Dünya üzerinde tek yaptıkları şey geleceğe dair kuşkular oluşturmak,

kaos ve kötümserlik havasını devamlı bir şekilde ülkelerin iç piyasasına pompalamak” vurgusu yaptı.

“BİZİM MERKEZ BANKAMIZDA BUNU YAPTI”

Ham petrol fiyatlarının neredeyse iki katına çıktığı bu dönemde girdi maliyetlerinin artmasına da dikkat çeken

Başkan Büyükakın, enflasyon ve işsizlik problemlerinin 1970’lere kadar ayrı ayrı bir olay olduğunu belirterek

şunları kaydetti: “1970’den sonra görüldü ki sıkıntı yaşanan dönemlerde faizleri yükselterek ekonomiye fren

yaptırırsanız birde işsizliğe maruz kalırsınız. Şimdi dünyada bir sıkıntı var mı? Var olduğunu hepimiz görüyoruz.

İklim değişikliği, yangınlar, seller ve kuraklık gibi küresel afetler nedeniyle özellikle tarımsal üretim sıkıntısı yaşanıyor.

Tabi birde ham petrol fiyatları arttı. Bu ortamda akıllı bir Merkez Bankası’nın faizleri yükseltmesi değil düşürmesi gerekir. Bizim Merkez Bankamızda bunu yaptı”

“BUNLARLA DA MÜCADELEMİZ DEVAM EDECEK”

“Ne yaptılar sözde Merkez Bankasını baskı altına almaya çalıştılar” diyerek konuşmasını sürdüren Başkan

Büyükakın, “Merkez Bankası üzerinde kafaları karıştırıp doları dalgalandırdılar. Yani suyu bulundurmaya



çalışıyorlar. Yapmak istedikleri tek bir şey var. Ekonomi tamamen dursun, faizler yükselsin ve faiz lobisi para

kazansın istiyorlar. Faizi yükselttiğinde doları durdurduğunda ne oluyor. O zaman ekonomide duruyor. Bunu

yaptığınızda işsizlik olur ve harcama olmaz. O zaman akıllıca olan ekonomini dönmesini temin etmektir. Diğer bir taraftan dolar yükseldiği için firmalarımız ihracata çalışıyorlar. Tabi birde fırsatçılar var. Hükümetimiz bu fırsatçılara 2.7 Milyar TL’lik ceza yazdı. Bunlarla da mücadelemiz devam edecek.” ifadelerini sarf etti.

“EKONOMİ ÇÖKSÜN, BİZDE GELELİM İKTİDARA ÇÖKELİM İSTİYORLAR”

“Biz Cumhurbaşkanımızın liderliğine güveniyoruz” diyerek AK Parti Dilovası teşkilatına konuşan Başkan Büyükakın, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, 20 yıldır bu memleketi geçmişte hiç görülmemiş bir şekilde ayakta tutmayı, kalkındırmayı ve geliştirmeyi başardı. Peki muhalefet ne yapıyor, sadece felaket tellallığı yapıyor. Çıkıp diyorlar ki 10 tane ülkenin büyükelçisinin istenmeyen ilan ediyorsun, başımıza iş çıkartıyorsun” diyorlar. Peki ne oldu? Şimdi susuyorlar ama. Çıkıp FETÖ’den atılan adamları serbest bırakacaklarını söyleyecek, siyasi suikastlar olup her şey karışabilir diyecek kadar pervasızlar. Bu söylediklerinin tek bir sebebi var. İnsanların kafası karışsın, ekonomiye dönük belirsizlikler artsın, ekonomi çöksün bizde gelelim iktidara çökelim. Tek yapmak istedikleri şey bu. Buna asla müsaade etmeyeceğiz. Sonuna kadar Cumhurbaşkanımızın arkasında durmaya devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımız ne yaptığını, onların ne yaptığı ne yapmaya çalıştığını hepimizden daha iyi biliyor. Biz Cumhurbaşkanımıza güveniyoruz. Allah’ın izniyle bu sıkıntılar da aşılacak. Bunları aşarca Cumhurbaşkanımız ve AK Kadrolar aşar diyorum” diyerek konuşmasını tamamladı.