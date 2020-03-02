Başkan Büyükakın, Gebze Beylikbağı’nda sıkılmadık el bırakmadı

“Bizim varlık sebebimiz bu aziz millete hizmettir” diyen Başkan Büyükakın, “Biliyoruz ki milletimize hizmet hakka hizmet davasıdır. Büyük bir inançla yürüdüğümüz bu kutlu dava kadim medeniyetimizden almış olduğumuz büyük bir birikimdir” dedi.

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Gebze Beylikbağı Mahallesi Ankara Caddesi’ndeki esnafları ziyaret etti, bereketli işler diledi. 7’den 77’ye tüm vatandaşlarla yakından ilgilenen Başkan Büyükakın, “Halkımızla büyük bir gönül köprümüz var” diyerek

“Bizim varlık sebebimiz bu aziz millete hizmettir. Biz biliyoruz ki milletimize hizmet hakka hizmet davasıdır. Büyük bir inançla yürüdüğümüz bu kutlu dava kadim medeniyetimizden almış olduğumuz büyük bir birikimdir” dedi.

“SORUNUN ORTADAN KALDIRILMASI İÇİN GEREKLİ TALİMATI VERDİK”

Yoğun ilgi gören ve samimi bir şekilde esnafları dinleyen Başkan Büyükakın’a AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, AK Parti Gebze İlçe Başkanı İrfan Ayar, Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Bölge Koordinatörü İbrahim Pehlivan ve teşkilat üyeleri eşik etti. Bölgeden gelen trafik dolaşım yönetimi başta olmak üzere üst yapı noktasında ki talepleri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Altay ve Yapı Kontrol Dairesi Başkanı Serkan Ihlamur ile yerinde değerlendiren Başkan Büyükakın, gerekli incelemelerin yapılması konusunda talimatlar verdi. Vatandaşın taleplerine her daim kulak verdiklerini ve yerinde tespit ederek gerekli hazırlıkların yapıldığını vurgulayan Başkan Büyükakın, “Beylikbağı Mahallemizin bu bölgesinde trafik yönetimi ve alternatif yol çalışmaları için talep var. Arkadaşlarımıza konunun incelenmesi ve sorunun ortadan kaldırılması için gerekli çalışmanın yapılması talimatını da verdik” açıklamasını yaptı.

“HER ALANDA DAHA GÜÇLÜ BİR TÜRKİYE VAR”

Avrupa Yerel Yönetimler Özerlik şartının izlenmesi raporu başta olmak üzere kayyumların atanmasını eleştiren kongre üyelerine verdiği cevaplar nedeniyle Beylikbağı’ndaki vatandaşların teşekkürlerini alan ve “Sizle gurur duyduk” diyen Gebzelilerle uluslararası alandaki konularla da sohbet eden Başkan Büyükakın, “Her platformda dilimizin döndüğü müddetçe ülkemizin haklılığını savunmaya devam edeceğiz. Uluslararası kamuoyunda milletimizden aldığımız güçle Türkiye’nin tüm haklı tezlerini vurgulayacağız. Bizim yerel hizmetleri yapmamızın yanında bu alanda da doğruları anlatma sorumluluğumuz var. Vatandaşımızın bu yöndeki duyarlılığı içinde ayrıca teşekkür ediyorum” açıklamasını yaptı. Avrupa Birliği’ndeki toplantılarda ülkemize yöneltilen haksız eleştirilerin altında Türkiye’nin ayağa kalkmasını ve coğrafyamızda güçlü olmasını istemeyenlerin olduğunu da belirten Başkan Büyükakın, “Bölgesinde ne kadar güçlü bir Türkiye olursa onların kurdukları tezgahlarda her daim bozulmaktadır. Artık eski Türkiye yok. Her alanda daha güçlü bir Türkiye var” ifadelerini sarf etti.

“TARİHİMİZİN BİZE YÜKLEDİĞİ BÜYÜK MİSYONUN FARKINDAYIZ”

Beylikbağı Mahallesi sakinlerine yapımı devam Metro çalışmaları hakkında bilgi de veren Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Hünkar Çayırı projesi içinde kendisine teşekkür eden vatandaşlara da, “Fatih Sultan Mehmet Han’ın otağına sahip çıkıyoruz. Çok güzel bir proje hazırlıyoruz. Bittiğinde gerçekten halkımızın mutlu olduğu, geçmişiyle ve bugünü arasında güçlü bir bağ kurduğu bir alan olacak. Tarihimizin bize yüklediği büyük misyonun ve görevinde farkındayız. Kentimizin değerlerine sahip çıkarken bunların halkımızla buluşmasına da vesile oluyoruz, olacağız” diyerek açıklamalarını tamamladı.