Başkan Büyükakın, Gebzeli muhtarlarla buluştu

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Gebzeli muhtarlarla bir araya gelerek talep ve önerileri dinledi. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, İSU Genel Müdürü Ali Sağlık, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Gökmen Mengüç, Mustafa Altay, Doğan Erol ve Hasan Aydınlık, Bölge Koordinatörü İbrahim Pehlivan ile birlikte AK Parti Gebze İlçe Başkanı İrfan Ayar’ın da katıldığı muhtarlar toplantısında konuşan Başkan Büyükakın, “Bugün bizler değil siz muhtarlarımızı tüm kadromuzla dinlemeye geldik. Siz kıymetli muhtarlarımızın önerilerini ve taleplerini öğrenerek bir yol haritası belirleyeceğiz” dedi.

“BİZLER HALKIMIZIN MUTLULUĞU İÇİN VARIZ”

Büyükşehir Belediyesi olarak muhtarlarımıza her türlü destek ve çok önem verdiklerini dile getiren Başkan Büyükakın, “Mahallelerimizdeki her sorunu, her eksikliği beraber gidereceğiz” diyerek şunları kaydetti: “Bizler halkımızın mutluluğu için varız. Bu konuda muhtarlarımızla birlikte tüm gayretimizle çalışacağız. Bugün burada ifade ettiğiniz tüm öneri ve talepleri dikkatlice not alıp üzerinde çalışacağız. Öncelik sırasına göre yapmamız gerekenleri icra ederken, farklı kurumları ilgilendiren konular üzerinde de gerekli girişimleri yapacağız.”

“GEBZE’DEKİ METRO ÇALIŞMASI AKSAMADAN DEVAM EDİYOR”

Eskihisar’daki buluşmada Gebzeli muhtarları tek tek dinleyen ve aynı zamanda yakından tanıyan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, muhtarlardan gelen sorulara da içtenlikle cevap verdi. Yakın çalışma arkadaşları olarak gördükleri muhtarların yapılması gerekenlerin önceliklerinin belirlenmesindeki katkılarına da teşekkür eden Başkan Büyükakın, “Hep birlikte çok çalışacağız. Gebze’deki metro çalışması aksamadan devam ediyor. Süreci yakından takip ediyorum. Ulaştırma Bakanlığımıza devrettiğimiz bu projeyle de Büyükşehir Belediyemizin kaynaklarını çok daha başka projelerde değerlendirmiş olacağız” ifadelerini sarf etti.