Başkan Büyükakın, Güzeller OSB’yi Ziyaret Etti

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr Tahir Büyükakın, Güzeller Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Adem Ceylan ve yönetiminin konuğu oldu. SEMAK Makine ve Hepsi Burada online alışveriş sitesinin sevkiyat alanlarını da ziyaret eden Başkan Büyükakın, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. 2001 yılında 130 Hektar üzerine kurulan ve yüzde doksan beş doluluk oranıyla sekiz bine yaklaşan istihdamıyla önemli üretim ve ticaret merkezi olan Güzeller OSB’nin yönetimiyle görüş alışverişi yapan Başkan Büyükakın, bu merkezlerde ki çalışanlarla da yakından ilgilendi. Üretim bandından satış yönetimine, paketlemeden sevkiyata kadar her detay hakkında bilgi alan Başkan Büyükakın, “250’yi geçkin firmanın yer aldığı Güzeller OSB, geniş müşteri ağıyla çok önemli bir üretim ve ticaret merkezidir” dedi.

SAMEK VE HEPSİ BURADA FİRMALARINI ZİYARET ETTİ

“Ülkemizin sanayi yatırımlarına da katkı sağlayan Güzeller OSB’nin Yönetim Kurulu Başkanı Adem Ceylan’a misafirperverlikleri için teşekkür ediyorum” diyerek SEMAK firmasını ziyaret eden Başkan Büyükakın, burada yaptığı açıklamada, “105 çalışanı, gelişen yatırımları ve sürekli artan iş hacmi ile 1949’dan bugüne kadar 71 yılı geride bırakarak istikrar içerisinde faaliyetlerini sürdüren SAMEK firmamızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” ifadelerini sarf etti. Yıl sonuna kadar 5 bin kişilik ek istihdam hedefi koyan Hepsi Burada ailesini de kutlayan Başkan Büyükakın, “Gebze Güzeller OSB’mizde faaliyet gösteren Hepsi Burada’nın tüm çalışanlarına kolaylıklar diliyorum” açıklamasını yaptı.

“HEYECANLA BAKTIĞINA BUGÜN BİR KEZ DAHA ŞAHİTLİK ETTİK”

Güzeller OSB’ye yaptığı ziyaretten sonra yaptığı açıklamada, “Sanayicinin, üretime katkı sunan girişimcinin ve emekçinin yanındayız” diyen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr Tahir Büyükakın, “Özel sektörümüz OSB'lerde ülkemizin ihracat rakamlarına çok önemli katkılar sunuyor. Ülkemizde ki ve şehrimizde ki tüm direk ve dolaylı istihdama katkı sunan herkesi ve her kurumu yürekten tebrik ediyorum. Güzeller OSB ve diğer tüm üretim merkezlerimiz Türkiye’nin gurur kaynağıdır. Bakınız sanayicimiz Afrika’dan Ortadoğu’ya, Avrupa’dan Asya ve ABD’ye kadar her yere üretim gerçekleştiriyor. Geniş bir yelpazede üretim Kocaeli’den dünyaya yayılıyor. Yatırımcımızın öz güveninin ne kadar yüksek olduğuna, geleceğe ne denli büyük bir heyecanla baktığına bugün bir kez daha şahitlik ettik. Bizlerde yatırımcılarımıza destek olmaya devam edeceğiz.” diyerek açıklamasını tamamladı.









