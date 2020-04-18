Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, sosyal medya mecralarından gerçekleştirdiği yayında dünyada sağlık alanında hizmet veren kurumların ve çalışanların çok büyük sıkıntı çektiğini dile getirdi. Türkiye’de bu durumun tam tersi olduğunu vurgulayan, milletin devletine ve sağlık kurumlarına büyük güven duyduğunu söyleyen Başkan Büyükakın, yıllardır sağlık alanına yapılan yatırımların bu anlamda ne kadar önemli olduğunun gözler önüne serildiğini belirtti. Başkan Büyükakın ayrıca, gelişmiş ve büyük ülke diye her gün boy gösteren ülkelerin vatandaşlarının hastane parklarında, bahçelerinde ve koridorlarında tedavi edilmeye çalışıldığını söyledi.

“HASTALARININ HASTANELERDE REHİN KALDIĞI BİR TÜRKİYE VARDI”

Dünyanın benzeri görülmemiş bir virüs tehdidi nedeniyle büyük bir baskı altındayken, Türkiye’nin yıllardır sağlık sistemine yaptığı yatırımların karşılığını aldığını da söyleyen Başkan Büyükakın, “Genç arkadaşlarımız hatırlamaz” diyerek “Bundan çok değil yirmi sene öncesinde hastanelerde sıra almak için gece saat üçte, dörtte kalkıp giden ve hastanelerde kuyruğa giren insanların olduğu bir Türkiye’den bugünkü şartlara geldik” dedi. Mevcut sağlık sisteminin çok büyük emeklerle bugünkü aşamaya geldiğini de söyleyen Başkan Büyükakın, “Aşağı yukarı otel konforu sağlayacak derecede hastanelerimizin yatak, araç gereç ve ekipman kapasitesi ile sağlık çalışanlarımızın sayısına son yirmi yılda çok ciddi manada yatırım yapıldı. Dolayısıyla bunun karşılığını bugün görüyoruz. Eskiden hastalarına bakamayan, hastalarının hastanelerde rehin kaldığı bir Türkiye vardı. Ama bugün bir kez daha fark ettik ki o günler iyi ki geride kaldı. Böylesine büyük bir krizle karşı karşıya kalınca sağlık alanına yapılan yatırımların ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gördük” şeklinde konuştu.

“NE DERLERSE DESİNLER GÜNEŞ BALÇIKLA SIVANMAZ”

“Nüfus olarak biz Almanya ile aynı seviyedeyiz” diyerek açıklamasına devam eden Başkan Büyükakın, “Almanya dünyanın beşinci büyük ekonomisidir ama mesela Türkiye’deki solunum cihazı sayısı Almanya’dan fazladır” diyerek sağlık alanındaki yakalanan başarıyı şu şekilde yorumladı “Türkiye’nin neler yaptığını, geçmiş 20 yıldaki yaptığı yatırımların ne kadar önemli olduğunun bugün çok daha iyi farkındayız. Pandemi dediğimiz bu vakada hastane ve yatak kapasitesinin hasta sayısıyla uyum sağlayamaması problem oluyor. İspanya’da, İtalya’da ve İngiltere’de gördük. Yaşlıları hastaneye bile götürmüyorlar. Evlerinde ölüme terk ediyorlar. Bu gerçekleri görüyoruz. İnternetten yayın yapan gazeteci Cüneyt Özdemir bir tespitinde, “Biz Amerika’daki şartlarla Türkiye’yi kıyasladığımızda, Türkiye çok çok iyi dediğimizde, bize yalaka diyorlar” ifadesi aslında ülkemizin gerçeklerini de vurgulamış oluyor. Sağlık alanındaki bu başarı hakikatini görmek istemeyen buna gölge düşürmek isteyenlere söyleyecek sözümüz yok. Açıkçası onları dert ettiğimiz de yok. Ne derlerse desinler. Güneş balçıkla sıvanmaz, hesap ortada. Türkiye’deki yatak kapasitesi ortada. Hasta sayısı benzer ülkelerle kıyaslama yaptığınızda yine ortada” vurgusu yaptı.

“EN BÜYÜK TEŞEKKÜRÜ SAĞLIK ÇALIŞANLARIMIZA EDİYORUM”

COVİT-19 salgınıyla alakalı Türkiye’nin çok açık bir başarı yakalamasının şimdiye kadar alınan tedbirlerin başarısı olduğuna da dikkat çeken Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, “Bu başarıda emeği geçen başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, sağlık bakanımıza ve ilgili tüm bakanlıklara teşekkür ediyorum. Ama en büyük teşekkürü sağlık çalışanlarımıza ediyorum. Sağlık çalışanlarımızın kalitesi gerçekten dünya standardında. Bunu da belli şeylere dayandırarak söylemek istiyorum. Mesela İngiltere’den, Avrupa’nın çeşitli ülkelerinden Türkiye’ye tedavi olmak için gelenler var. Sağlık turizmi adı altında bir turizm çeşidi ortaya çıktı. Türkiye’nin gerçekten hem sağlık sektöründe çalışan insan gücü hem de hastanenin kalitesi ve kapasitesi açısından çok güçlü bir ülke olduğu dünyaca da biliniyor ve kabul ediliyor. Bugüne kadar bu çalışmalarda emeği geçen herkese tek tek teşekkür ediyoruz. Sağlık çalışanlarımızın bu süreçte en ön cephede olduğunu unutmadan onlara bir kez daha teşekkür edilmesi gerektiğini ifade etmek istiyorum” dedi.