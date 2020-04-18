Sosyal belediyecilik anlamında çok önemli bir kapasiteye ve geçmişe de sahibiz” diyen Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr Tahir Büyükakın, “Biz yıllardır “Gönül Kazan” projesi adı altında cebinde parası olsa bile evinde parasıyla aldığı malzemeyi yemek haline pişiremeyecek olan yaşlılarımıza yıllardır hazır yemek götürürüz” açıklamasını yaptı. Sosyal medya mecralarından yaptığı canlı yayında “Onlar sadece ısıtsınlar ve yiyebilsinler diye yıllardır devam eden bu projenin kapsamını genişleterek devam ediyoruz” ifadelerini kullanan Başkan Büyükakın, “Özellikle evlerinde kalmak durumunda olan 65 yaş üzeri vatandaşlarımızın içerisinde bu tür durumda olanlar varsa bize ulaşmalarını istiyoruz. Aşağı yukarı günde altı yüz civarında haneye üç öğün sıcak yemek hizmetimizi götürüyoruz” dedi.

“GIDA PAKETLERİNİN TEMİNİYLE İLGİLİ SÜRECİ BAŞLATTIK”

“Evde bakım hizmetlerimiz yıllardır devam ediyor” açıklamasını yapan Başkan Büyükakın, “Yatalak hasta olan vatandaşlarımız var. İstediğiniz kadar haliniz vaktiniz yerinde olsun saçı uzar, sakalı uzar, bakıma muhtaçtır. Öz bakım dahil olmak üzere bu hizmetlerimiz yıllardır devam ediyor. Yine devam ediyor sayıları artarak. Koronavirüs salgını nedeniyle ekonomik durumu bozulan insanlar olabilirdi. Biz her türlü ihtimali hesaba katarak daha Türkiye’de vakalar görülmeden önce gıda paketlerinin teminiyle ilgili süreci başlattık. Biz kriz başladığında hemen üç dört gün içerisinde bu paketleri teslim aldık. 1 Nisan itibariyle gıda yardımlarını yapmaya başladık” şeklinde konuştu.

“ELİMİZDE YETERİNCE GIDA KOLİSİ VAR”

“Gebze, Çayırova, Darıca ve Dilovası ilçelerini içine alan bölgede toplam 5 bin kolinin dağıtımını gerçekleştirdik” diyen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, “Gıda kolisi noktasında talepler şu an itibariyle aşağı yukarı 55 bin civarındadır. Gün gün arkadaşlarımız dağıtmaya devam ediyor. Şu an itibariyle yirmi beş bin gıda kolisinin dağıtımı gerçekleştirdik. Biz bunu tesadüfen söylemedik. Elimizde yeterince gıda kolisi var. Herhangi bir sıkıntı içerisinde olan vatandaşlarımız olursa sosyal belediyeciliğin bir gereğidir bu. Sosyal yardım paketlerini kendilerine ulaştıracağımızı söyledik. Allah izin verirse önümüzdeki süreçte bütün bu yardımları vatandaşlarımıza ulaştıracağız. Bu kentte aç ve açıkta kimse kalmayacak. Sakin ve titiz bir şekilde işimizi yapıyoruz. Biz gereken tüm tedbirlerimiz aldık. Hemşerilerimiz bize güvensinler. Onlar da evlerinde kalsınlar. Bu krizi hep birlikte atlatacağız inşallah. Zerre kadar şüphemiz yok” diyerek sözlerini tamamladı.