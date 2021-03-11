Başkan Büyükakın, Hırvatistan Başkonsolosu’nu Ağırladı

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Hırvatistan İstanbul Başkonsolosu İvana Zererc ve Konsolos Vekili Vesna Fabris’i makamında konuk etti. Kocaeli’nin ekonomik, turizm, üretim ve yatırım alanları hakkında görüş alışverişinin yapıldığı buluşmada Başkan Büyükakın, “İki ülke arasında ticari faaliyetlerin artması için her türlü desteği vermeye hazırız” ifadelerini sarf etti. Kocaeli’nin sektörel anlamda birçok imkana sahip olduğunu dile getiren Başkan Büyükakın, “Sanayinin gözbebeği Kocaeli üretim ve yatırımlar açısından çok önemli bir kenttir. Şehrimizde beş Teknoloji Geliştirme Bölgesi bulunuyor. Bakanlığımızın bu gibi teknoparklara sağladığı destek miktarı 255 milyon lirayı buldu. Kocaeli’nde 129 Ar-Ge Merkezi ve 18 Tasarım Merkezi yer alırken bugüne kadar bakanlığımız bu merkezlere 2 milyar 45 milyon liralık destek verdi” diye konuştu.

“İSTİHDAM SAYISINI 150 BİNE ULAŞTIRACAKTIR”

Kocaeli Üniversitesi ve Gebze Teknik Üniversitesi’nden bahseden Başkan Büyükakın, OSB’lerin üretim kapasitesindeki gelişmişliğine vurgu yaptı. Bilişim Vadisi’nin kent için çok değerli olduğunu sözlerine ekleyen Başkan Büyükakın, “Kocaeli’nde 122 bin vatandaşımıza istihdam sağlayan 14 organize sanayi bölgelerimizdeki tüm parsellerde üretime geçilmesi istihdam sayısını 150 bine ulaştıracaktır. Bu ülkemizin ve kentimizin büyük bir gücüdür” şeklinde konuştu.

“KOCAELILI YATIRIMCILARI HIRVATISTAN’A DAVET EDIYORUM“

Kendilerini samimi bir şekilde ağırlayan Başkan Büyükakın’a teşekkür eden Hırvatistan İstanbul Başkonsolosu İvana Zererc ise Hırvatistan ile Türkiye arasındaki iş birliklerini ilerletmek istediğini belirterek, kentler arasında ilişkilere dikkat çekti. Hırvatistan'ın ilk kadın başkonsolosu olan Zererc, “Pandemi nedeniyle daha önce ziyaretinize gelememiştim. Şimdi sizle bir araya gelmekten dolayı çok mutluyum“ dedi. İki ülke arasında sayısız iş birliği ve anlaşma olduğuna değinen konuk Başkonsolos İvana Zererc, “Bu işbirliklerine yenilerini de ekleme arzusundayız. Hırvatistan'da birçok Türk yatırımcı olduğunu özellikle dile getirmek istiyorum. Kocaelili yatırımcıları Hırvatistan’a davet ediyorum“ ifadelerini sarf etti. Birliktelik yapılan görüş alışverişinin ardından sona erdi.