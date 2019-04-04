Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Doç. Dr. Tahir Büyükakın, mazbatasını alır almaz, 31 Mart yerel seçimlerinden önce verdiği ilk sözünü tuttu. Kendi sosyal medyasından 0532 355 33 05 telefon numarasını paylaşan Başkan Büyükakın’a, vatandaşlar istediği an ulaşabilecek. Vatandaşlar sistem içinde çözülemeyen sorunlarını Başkan Büyükakın’a iletebilecek.
Başkan Büyükakın İlk Sözünü Tuttu
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Doç. Dr. Tahir Büyükakın, göreve geldiği ilk gün seçim öncesi verdiği sözünü tuttu.
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Doç. Dr. Tahir Büyükakın, mazbatasını alır almaz, 31 Mart yerel seçimlerinden önce verdiği ilk sözünü tuttu. Kendi sosyal medyasından 0532 355 33 05 telefon numarasını paylaşan Başkan Büyükakın’a, vatandaşlar istediği an ulaşabilecek. Vatandaşlar sistem içinde çözülemeyen sorunlarını Başkan Büyükakın’a iletebilecek.