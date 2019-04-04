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Başkan Büyükakın İlk Sözünü Tuttu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Doç. Dr. Tahir Büyükakın, göreve geldiği ilk gün seçim öncesi verdiği sözünü tuttu.

Başkan Büyükakın İlk Sözünü Tuttu

04 Nisan 2019 Perşembe 12:56

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Doç. Dr. Tahir Büyükakın, mazbatasını alır almaz, 31 Mart yerel seçimlerinden önce verdiği ilk sözünü tuttu. Kendi sosyal medyasından 0532 355 33 05 telefon numarasını paylaşan Başkan Büyükakın’a, vatandaşlar istediği an ulaşabilecek. Vatandaşlar sistem içinde çözülemeyen sorunlarını Başkan Büyükakın’a iletebilecek.

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